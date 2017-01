© dpa

Tom-Hanks-Fans aus Polen wollen dem Hollywood-Star ein Zwergauto vom Typ Polski-Fiat 126p schenken. Das Fahrzeug sei bereits gekauft und werde nun vollständig restauriert, sagte Initiatorin Monika Jaskolska aus der Stadt Bielsko-Biala am Sonntag der Agentur PAP. In wenigen Monaten könne der Kleinstwagen an Hanks ("Forrest Gump", "Cast Away - Verschollen") übergeben werden.

Hanks hatte ein Foto von sich und einem roten Polski-Fiat gepostet

Hanks (60) hatte im November auf Twitter ein Foto von sich und einem roten Polski-Fiat mit ungarischem Kennzeichen gepostet und gescherzt: "Ich bin so begeistert über mein neues Auto!" Später folgte ein Schnappschuss eines gelben Modells. Die Aufnahmen dürften in Budapest während der Dreharbeiten zu dem Thriller "Inferno" entstanden sein.

Das Auto wird auch liebevoll "Knirps" genannt

In Polen liefen im Hauptwerk Bielsko-Biala (Bielitz-Biala) sowie im Zweigwerk Tychy (Tichau) bis zur Produktionseinstellung im Jahr 2000 insgesamt mehr als 3,3 Millionen Exemplare des Kultautos vom Band. Wegen seiner Länge von nur drei Metern und seiner bescheidenen Leistung wird es auch liebevoll "maluch" ("Knirps") genannt.