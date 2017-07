© dpa

Die kroatische Küstenstadt Dubrovnik zieht als Drehort für die Fantasy-Saga «Game of Thrones» immer mehr junge Touristen an. «Die Altersstruktur hat sich auf jeden Fall verändert. Durch die Serie kommen immer mehr junge Leute nach Dubrovnik», sagte Stadtführerin Jelena Simac der Deutschen Presse-Agentur. Wie genau sich die Dreharbeiten der preisgekrönten Serie auf die Touristenzahlen auswirken, kann die Kroatische Zentrale für Tourismus nicht genau beziffern. «Dubrovnik, genauso wie der Rest Kroatiens, verbucht ständig Zuwächse», hieß es auf Anfrage.

Kroatien im "GoT"-Fieber

Die 40.000-Einwohner-Stadt an der Adria dient seit 2011 als Kulisse für die Hauptstadt der Sieben Königslande, Königsmund. Auch an anderen Orten Kroatiens wird für die Serie gedreht, die am Sonntag auf dem US-Sender HBO in die siebte und vorletzte Staffel geht. In Deutschland zeigt der Pay-TV-Sender Sky Atlantic HD die neuen Folgen einen Tag nach der US-Erstausstrahlung.