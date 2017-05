© dpa

Popsängerin Olivia Newton-John hat wegen einer neuerlichen Krebsdiagnose ihre für Juni geplanten Konzerte in den USA und Kanada auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Rückenschmerzen der 68-Jährigen, die zur Verschiebung ihres Tourneeauftakts geführt hatten, sind auf Brustkrebs zurückzuführen, wie es in einer Mitteilung auf Newton-Johns offizieller Facebook-Seite hieß. Demnach haben sich im Kreuzbein Metastasen gebildet. Die Künstlerin werde sich nun einer Strahlentherapie unterziehen. Sie sei zuversichtlich, zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr wieder zurück zu sein - "besser denn je". Bereits in den 90er Jahren war bei Newton-John Brustkrebs diagnostiziert worden.

Mit ihrem kessen Auftritt in dem Hit-Filmmusical "Grease" machte die Schauspielerin 1978 an der Seite von John Travolta Furore. Doch schon Jahre, bevor sie in "Grease" mit Pferdeschwanz und Pettycoat Songs wie "You're The One That I Want" trällerte, war Newton-John ein Star. Mit Schmusesongs machte sich die Folk-Sängerin in den 1970er-Jahren vor allem in den USA einen Namen. Sie heimste zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter vier Grammys.

Leidensgeschichte

In Deutschland hatte sie großen Erfolg mit Hits wie "Xanadu" und "Physical". Letzterer wurde vom "Billboard"-Magazin 2010 zum "Sexiest Song of All Time" gewählt. Newton-John hatte bereits in den 90er-Jahren mit einer Brustkrebserkrankung zu kämpfen. Sie besiegte den Krebs und verarbeitete ihre Leidensgeschichte auf dem 1994 erschienenen Album "Gaia – One Woman’s Journey".

Die 68-Jährige teilt ihr Schicksal mit weiteren berühmten Frauen. Bei Stars wie US-Sängerin Anastacia und der deutschen Moderatorin Miriam Pielhau wurde ebenfalls Brustkrebs diagnostiziert. Pielhau starb im Juli 2016 an den Folgen ihrer Erkrankung. Anastacia ("I'm Outta Love") gab vor einigen Jahren bekannt, dass sie sich, nachdem der Krebs 2013 zurückgekehrt war, einer beidseitigen Brustamputation unterzogen hatte. Auf Instagram hatte sie im vergangenen Jahr sogar Bilder von ihren Operationsnarben gezeigt und in einem Interview über ihre Erkrankung gesprochen.

US-Schauspielerin Angelina Jolie ließ sich aufgrund ihres genetisch bedingt erhöhten Brustkrebsrisikos in einem Aufsehen erregenden Schritt vorsorglich beide Brüste abnehmen. Ihre Mutter war 2007 an Krebs gestorben, 2013 auch ihre Tante.