Bevor er das Weiße Haus an Donald Trump übergibt, lässt es US-Präsident Obama offenbar nochmal richtig krachen.

© Evan Vucci/AP/dpa

Kurz vor seinem Abschied aus dem Weißen Haus will US-Präsident Barack Obama(55) noch einmal feiern. Er und seine Frau Michelle planen US-Medienberichten zufolge an diesem Freitag eine Abschiedsparty mit engen Freunden und Großspendern. Viele Prominente stehen demnach auf der Gästeliste, darunter laut "Washington Post" die Musiker Usher, Beyoncé, Jay-Z, Stevie Wonder, die Regisseure George Lucas und J.J. Abrams sowie Schauspieler Bradley Cooper. Eine offizielle Bestätigung der Feier gab es vom Weißen Haus bislang nicht.

Obama hatte dem "People"-Magazin im Dezember verraten: "Wir werden eine große Party feiern, bevor wir das Weiße Haus verlassen." Der US-Musiker Chance the Rapper twitterte bereits am Donnerstag (Ortszeit), er sei auf dem Weg nach Washington, "um einen der größten US-Präsidenten der Geschichte zu verabschieden".

Am 20. Januar wird der künftige US-Präsident Donald Trump offiziell vereidigt. Der 70-Jährige hat Medienberichten zufolge einige Probleme, prominente Gäste für die Zeremonie seiner Amtseinführung zu finden.