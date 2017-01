Alle Jahre wieder: Die Oscarverleihungen stehen an! Dieses Jahr steht das Musical "La La Land" ganz hoch im Kurs. Mit gleich 14 Nominierungen u.a. für die Kategorien bester Film, bestes Drehbuch, bester Schnitt, bester Soundtrack und bester Song macht das Musical auf sich aufmerksam. Außerdem gab es Nominierungen für die Hauptdarsteller Ryan Gosling, Emma Stone und Regisseur Damien Chazelle. So viele Nominierungen hatten bislang nur das Drama "Titanic" aus dem Jahr 1997 und der Klassiker "Alles über Eva" aus dem Jahr 1950 bekommen. Auch "Lion", "Manchester by the Sea", "Moonlight" und "Arrival" können sich über mehrere Nominierungen freuen.

"Toni Erdmann" hofft auf Oscar

Dieses Jahr darf auch eine deutschsprachige Produktion auf die begehrte Auszeichnung hoffen: "Toni Erdmann" ist die erste Oscarnominierung für einen deutschsprachigen Film seit "Das weiße Band" von Michael Haneke im Jahr 2010. Zuletzt holte der Stasi-Film "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck 2007 die Trophäe nach Deutschland. Die gebürtige Karlsruherin Maren Ade, die in Berlin lebt, hat viereinhalb Jahre an "Toni Erdmann" gearbeitet. Die Tragikomödie ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film". Dazu gehören auch "Ein Mann namens Ove" (Schweden) und "Tanna" (Australien).