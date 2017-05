Märchenhochzeit in England: Pippa hat am Samstag den Geschäftsmann James Matthews geheiratet.

© dpa

Abgeschirmt von Paparazzi hat am Samstagmittag die Glamour-Hochzeit von Pippa Middleton (33) in der englischen Grafschaft Berkshire begonnen. Die kleine Schwester der britischen Herzogin Kate wollte ihrem Verlobten, dem Hedgefonds-Manager James Matthews (41), in der St. Mark's Kirche im Örtchen Englefield unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Jawort geben.

Zuvor waren zahlreiche prominente Gäste zu der Trauung angekommen, darunter Kate (35) und Prinz William (34) mit ihren Kindern Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) sowie Williams Bruder, Prinz Harry (32). Dessen Freundin, die US-Schauspielerin Meghan Markle (35), bekamen Fotografen zunächst nicht vor der Linse. Nach Medienberichten sollte sie am Vorabend mit dem Flieger in Großbritannien gelandet sein.

Middleton war bei Kates Hochzeit vor sechs Jahren Trauzeugin gewesen und hatte mit ihrem figurbetonten Kleid viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Am Samstag revanchierte sich Kate und richtete das Designerkleid ihrer Schwester vor dem Betreten der Kirche.