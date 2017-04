Die englische Königsfamilie hat am Ostersonntag einen Gottesdienst in der St. Georgs-Kirche in Windsor besucht. Prinz William und Ehefrau Kate nahmen ohne ihre beiden kleinen Kinder daran teil.

© Peter Nicholls/Press Association/dpa

Royales Treffen: Die Queen (90) und ihre Familie haben am Ostersonntag einen Gottesdienst in Windsor besucht. Erstmals nahmen auch Enkel Prinz William (34) und seine Frau Kate (35), die einen eleganten, cremefarbenen Mantel trug, gemeinsam am Oster-Gottesdienst in der St. Georgs-Kirche teil. Ihre kleinen Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte waren nicht dabei. Die Kirche ist auf dem Gelände von Schloss Windsor westlich von London.

Königin Elizabeth II., die ein Faible für farbenfrohe Kleidung hat, trug einen türkisen Mantel und Hut. Sie und ihr 95 Jahre alter Mann Philip fuhren mit der Limousine vor. Von einem Mädchen bekam die Queen einen bunten Blumenstrauß überreicht. Zur royalen Schar gehörte auch Prinz Edward (53), Elizabeths jüngster Sohn, mit seiner Familie.