Die Schlagersängerin Andrea Jürgens ist tot. Sie starb am Donnerstag «nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise ihrer Lieben», wie ihre Plattenfirma Telamo in München mitteilte. Jürgens wurde 50 Jahre alt.

Andrea Jürgens - Kinderstar

Ihre Karriere begann Jürgens bereits in sehr jungen Jahren. Einem breiten Publikum wurde sie 1978 mit dem Titel «Und dabei liebe ich euch beide» im zarten Alter von 10 Jahren. Für den Song zeichnet Hitproduzent Jack White verantwortlich.

Privat hatte die Sängerin einige Hürden zu meistern: Eine Ehe scheiterte, 2010 verstarb ihr Vater Heinrich, der ihr eine wichtige Stütze war, zudem pflegte Andrea Jürgens jahrelang ihre kranke Mutter.

Spätere Erfolge

Immer wieder verzögerte die Schlagersängerin ein Comback. Nach langer Pause veröffentlichte sie 2016 endlich ein neues Album mit dem Titel «Millionen von Sternen». Die dazugehörige Tournee musste sie jedoch aufgrund von Krankheit abbrechen, wie die Plattenfirma mitteilte.

Der Abschied

Am 20. Juli 2017 war Andrea Jürgens in ihrem Haus zusammengebrochen. Grund sei ein beidseitiges Nierenversagen, die Hoffnung war gering. Am Mittag verabschiedete sich die Sängerin endgültig. Sie verstarb im Kreise ihrer Liebsten. «Wir trauern um eine Ausnahmekünstlerin, die die Liebe zur Musik von Kindesbeinen an begleitete», hieß es am Donnerstag auf der offiziellen Facebookseite der Künstlerin. Jürgens lebte zuletzt in Recklinghausen.