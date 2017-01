© dpa

Zum nunmehr dritten Mal sind am Samstagabend in Frankfurt die mit jeweils 10.000 Euro dotierten Senckenbergpreise in den Kategorien Natur-Forschung und Natur-Engagement vergeben worden. Preisträger sind der an der Universität Hawaii lehrende Ozeanograph Craig R. Smith und der Musiker Rea Garvey. Sie hätten sich "um den Schutz des größten Lebensraums der Erde verdient gemacht und die elementare Bedeutung des Wassers einer breiten Öffentlichkeit nähergebracht", teilte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit.

Die Senckenberg-Präsidentin Beate Heraeus nannte Smith und Garvey "zwei starke Persönlichkeiten, die ihr Wissen über Natur mit ihrer Begeisterung dafür verbinden und authentisch verkörpern". Der Senckenberg-Preis solle Menschen dafür sensibilisieren, "wie wichtig die Erforschung und der Erhalt unserer Natur und ihrer Vielfalt ist".

Garvey erhält den Preis für sein Natur-Engagement

Smith forscht vor allem über Artenvielfalt und untersucht die Rolle menschlicher Eingriffe, etwa beim Tiefseebergbau. Er war Fahrtleiter von mehr als 50 Meeresexpeditionen vom Äquator bis in die Antarktis. Der Wissenschaftler ist zudem einer der Projektleiter von "CeDAMar", einer Art "Volkszählung" in den Tiefseebecken bis zu einer Tiefe von 5.000 Metern.

Garvey erhält den Preis für Natur-Engagement für seine Rolle bei der Gründung der Initiative "Clear Water", für die er auch als Botschafter wirbt. Ziel der Organisation ist es, mehr als 2.000 Familien in Ecuador mit sauberem Wasser zu versorgen, deren Flüsse, Ströme und Böden im Nordosten des südamerikanischen Landes durch jahrzehntelange Erdölförderung verunreinigt wurden.

Nach der Preisverleihung stand die neunte "Senckenberg Night" an - unter dem für die Preisträger passenden Titel "Blauer Planet". Die 1817 in Frankfurt gegründete Gesellschaft feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen - die Senckenberg Night war ein erster Programmhöhepunkt.