Längst präsentieren Modemacher Frauen- und Männerkollektionen gemeinsam auf dem Laufsteg. Auch Sistine Stallone, die Tochter von Hollywoodstar Sylvester Stallone, war in Mailand zu sehen. Sie präsentierte Kreationen aus der Dolce & Gabbana-Männerkollektion.

© Luca Bruno/AP/dpa

Was macht Sistine Stallone auf dem Laufsteg bei der Mailänder Fashion Week für Männermode? Die 18-jährige Tochter von Hollywoodstar Sylvester Stallone modelt - und ist nicht die einzige Frau, die in Italiens Modehauptstadt Mailand seit Freitagabend die neuen Trends für die übernächste Saison präsentiert.

Immer mehr Modehäuser entscheiden sich für Shows, in denen sie Frauen- und Männer-Kollektionen zusammen zeigen. Sistine Stallone, die am Samstag bei Dolce & Gabbana auftrat, war erst vergangenen Sonntag bei den Golden Globes in Beverly Hills mit ihren Schwestern Sophia und Scarlet als Assistentin zu sehen.

Mailands Modewoche endet am Dienstag. Auf sie folgt die Berlin Fashion Week vom 17. Januar bis 19. Januar. Was der Mann den Designern italienischer Labels zufolge im kommenden Herbst und Winter trägt - etwa von Emporio Armani - ist dunkel, klassisch und auch mal samtig.

Sportlichere Outfits präsentierte die Marke Ermenegildo Zegna in einem Hangar zwischen üppigen Installationen des deutschen Künstlers und Bildhauers Anselm Kiefer.