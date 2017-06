© Britta Pedersen/dpa/dpa-tmn

Durch islamistischen Terror sind in Europa 2016 nach einem Bericht von Europol 135 Menschen getötet worden. Europa habe nach 2015 erneut eine "beispiellose Form von dschihadistischem Terror" erlebt, erklärte Europol-Direktor Rob Wainwright. 13 Anschläge wurden von Islamisten verübt, wie aus dem am Donnerstag in Den Haag veröffentlichten Terrorismusbericht hervorgeht. Bei sechs dieser Anschläge wurde ein direkter Bezug zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgestellt.

Ermittler nahmen eine Rekordzahl von rund 700 Verdächtigen fest, wie aus dem Bericht hervorgeht. Doch ein Ende des Terrors sei nicht abzusehen. Vor allem von Einzeltätern wie etwa aus Syrien heimkehrenden IS-Kämpfern drohe Gefahr, warnt Europol. Zunehmend würden auch Jugendliche und Frauen bei Anschlägen eingesetzt. Dschihadistische Gruppen wie der IS seien im Internet sehr erfolgreich und nutzten soziale Netzwerke "optimal" für Propaganda und Rekrutierung.

Insgesamt wurden 2016 in Europa 142 Terroranschläge registriert, dazu zählt Europol auch vereitelte Anschläge. In den weitaus meisten Fällen waren nationalistische und separatistische Gruppierungen für die Attacken verantwortlich.