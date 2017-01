© dpa

Ein schweres Lastwagenunglück am Autobahnkreuz Hannover-Ost. Mehrere Trucks sind verwickelt, ein schwer verletzter Fahrer ist in seiner Kabine eingekeilt. Trotz widriger Bedingungen gelingt es den Männern der Freiwilligen Feuerwehr von Lehrte (Niedersachsen), ihn rechtzeitig zu befreien und damit sein Leben zu retten. Dafür wurden sie am Freitagabend als "Nationales Feuerwehrteam des Jahres 2016" geehrt. Bei einer Gala mit mehr als 700 Feuerwehrleuten aus mehreren Ländern im Kongresszentrum von Ulm erhielten die Lehrter für ihren Einsatz im April 2016 den in der Branche hoch angesehenen Conrad Dietrich Magirus Award.

Unter den drei Höchstplatzierten waren auch zwei bayerische Teams. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Aibling wurde für ihren aufopferungsvollen Rettungseinsatz nach dem schweren Zugunglück im Februar 2016 geehrt. Und die Freiwillige Feuerwehr von Simbach am Inn erhielt einen Magirus-Preis für ihren wochenlangen Einsatz gegen Hochwasser und Schlammlawinen in der niederbayerischen Stadt.

Die Auszeichnung für das "Internationale Feuerwehrteam" ging nach Italien

Die Auszeichnung für das "Internationale Feuerwehrteam" musste nach Überzeugung der Fachjury und der meisten Teilnehmer einer Online-Abstimmung diesmal einfach nach Italien gehen: Geehrt wurden Feuerwehren, die an Rettungseinsätzen bei den Erdbebenkatastrophen in Mittelitalien beteiligt waren.

Beim bundesweiten Wettbewerb um den Magirus-Preis treten Feuerwehrteams aus ganz Deutschland an. Wie in den vergangen Jahren hatten sich nach Angaben der Veranstalter wieder Brandbekämpfer und Katastrophenhelfer aus rund 100 Städten und Gemeinden beworben.

"Feuerwehrleute leisten einen enormen Beitrag für unsere Gesellschaft" sagte der Vorstandsvorsitzende des Ulmer Unternehmens Magirus, Marc Diening. Die Ausgezeichneten stünden "stellvertretend für die vielen hunderttausend Einsatzkräfte, die jeden Tag für die Gesellschaft weltweit ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren".

Der Magirus-Preis wurde zum fünften Mal verliehen

Ehrengast der Preisgala war die Kommandantin der Londoner Feuerwehr, Danielle Cotton. Die Bewerbungen für die Preise würden eindrucksvoll zeigen, welch enormen physischen und mentale Ansprüche Feuerwehrleute gerecht werden müssten, sagte sie.

Der Magirus-Preis wurde 2013 geschaffen und nun zum fünften Mal verliehen. In Ulm hatte Conrad Dietrich Magirus im Jahr 1853 die Initiative zur Gründung des Deutschen Feuerwehrverbandes ergriffen. Die von ihm geschaffene Firma Magirus stellt Fahrzeuge und Geräte für den Brand- und Katastrophenschutz her.