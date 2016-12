Eine beherzte Streifenwagenbesatzung hat einer Schweizer Familie in Hessen wohl das Leben gerettet. Ihr Auto hatte sich auf der A5 überschlagen und war in Flammen aufgegangen.

© Einsatzreport Südhessen/dpa

Erst platzte ein Reifen, dann überschlug sich das Auto einer fünfköpfigen Familie auf der Autobahn 5 in Südhessen - und ging schließlich in Flammen auf. Doch die schwer verletzten Eltern und ihre drei Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren hatten Glück im Unglück: Wie die Polizei berichtete, war zufällig ein Streifenwagen in der Nähe, als der Unfall geschah. Die Beamten zogen die fünf Schweizer aus dem Wagen, bevor er Feuer fing.

"Die Familie hat wirklich Glück gehabt, dass die Kollegen zufällig in der Nähe waren und schnell gehandelt haben", sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Eltern bei dem Unfall nahe Weiterstadt gegen 22.10 Uhr am Montagabend zwar schwer verletzt, nicht aber lebensgefährlich. Die Kinder kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen hatte sich den Angaben zufolge wegen des Reifenschadens überschlagen. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Allerdings wurde die Autobahn 5 für zeitweise komplett gesperrt.