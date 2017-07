Urlaubszeit ist häufig Stau-Zeit: An diesen Strecken brauchen Autofahrer besonders harte Nerven.

Jetzt per E-Mail teilen

© dpa

Alle Bundesländer haben gerade gleichzeitig Sommerferien - das ist auch auf den Autobahnen zu spüren. Mit dem Ende des Schuljahres in Bayern kam es zu erheblichen Einschränkungen auf den Straßen. Kilometerlange Staus und stockender Verkehr stellten bereits am Freitag Reisende auf eine Geduldprobe. Besonders auf der Autobahn A8 von München Richtung Salzburg ging es nur langsam voran. «Es war wie vorhergesehen sehr dicht», sagte ein Sprecher der Verkehrsmeldestelle Bayern in Rosenheim. Es sei ein «für einen Ferienbeginn normaler Verkehr». Auch für Samstag und Sonntag sei, insbesondere rund um München, mit stockendem Verkehr und Staus auf der Autobahn A8 zu rechnen.

Der ADAC hatte schon vor Tagen vor vollen Autobahnen und Staus gewarnt und geraten, an diesem Wochenende das Auto besser stehen lassen. Es sei eines der schlimmsten in diesem Sommerreiseverkehr. Gute, alternative Reisetage seien Dienstag oder Mittwoch.

Auch der Flughafen München bereitete sich für das Wochenende auf einen Ansturm vor. Während der Sommerferien in Bayern haben die Fluggesellschaften mehr als 51 000 Flüge angemeldet, wie der Airport mitteilte. Voraussichtlich werden mehr als sechs Millionen Reisende den Münchner Flughafen als Start- und Landeplatz oder zum Umsteigen nutzen.

An diesen Strecken ist laut dem ADAC besonders mit Stau zu rechnen:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Puttgarden

A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig

Großraum Hamburg

A 3 Oberhausen - Köln - Frankfurt – Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Flensburg

A 7 Hamburg - Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 Berlin - Nürnberg - München

A 10 Berliner Ring

A 11 Berlin - Dreieck Uckermark

A 19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock

A 24 Berliner Ring - Dreieck Wittstock/Dosse

A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A 72 Hof - Leipzig

A 81 Stuttgart - Singen

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 München - Lindau

A 99 Umfahrung München