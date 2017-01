Auf den zu Schottland gehörenden Shetland-Inseln waren am Dienstag wieder die Wikinger los: Beim jährlichen Festival "Up Helly Aa" marschierten sie durch den Ort Lerwick auf der Hauptinsel Mainland.

© Jane Barlow/PA Wire/dpa

Mehr als 1.000 verkleidete Wikinger-Darsteller haben am Dienstag auf der Hauptinsel der schottischen Shetlands am jährlichen Festival "Up Helly Aa" teilgenommen.

Mit Kettenhemden, Helmen und Waffen ausgerüstet zogen die Teilnehmer durch das Städtchen Lerwick. Das Festival findet den Veranstaltern zufolge seit den 1880er Jahre statt und geht wohl auf die ältere Tradition eines Neujahrs- oder Lichterfestes zurück.

Die Teilnehmer marschierten -von tausenden Schaulustigen begleitet - in einer Prozession zu verschiedene Stationen in Lerwick und sangen. Dabei besuchten die meist bärtig-kernigen Naturburschen unter anderem auch Grundschulen, Krankenhäuser und das Shetland Museum. Das Fest endete am Abend traditionell in einem Fackelumzug und einem großen Leuchtfeuer.