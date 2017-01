Jetzt per E-Mail teilen

Welches Zootier ist das Süßeste der Welt? Bei dem auf Twitter tobenden Wettstreit sind nun auch deutsche Zoos am Start. So schickte der Tierpark Berlin unter dem Hashtag "#cuteanimaltweetoff" ein junges Walliser Schwarznasenschaf ins Rennen. Der Erlebniszoo Hannover entschied sich für ein neugeborenes Elefantenkind. Für das Aquarium Berlin tritt Jemenchamäleon-Baby Charly an.

Losgetreten wurde der Wettbewerb, als der National Zoo in Washington vor einigen Tagen ein Seehundbaby-Foto twitterte. Eine Twitter-Nutzerin forderte daraufhin das Aquarium in ihrem Heimat-Bundesstaat Virginia auf, dem etwas entgegenzusetzen. Das Virginia Aquarium konterte mit einer Otter-Fischadler-Kombo.

Mittlerweile beteiligen sich Zoos aus allen Teilen der USA und dem Ausland an dem Wettstreit. Der Australia Zoo etwa brachte einen küssenden Koala ins Rennen, der Wiener Tiergarten Schönbrunn präsentierte Panda-Zwillinge. Zudem bevölkern Rehkitze, Mini-Schildkröten und Orang-Utans das Netz.

Tausende Nutzer äußerten sich begeistert über die Aktion. Sie sei etwas Positives in einer Zeit, in der es zuhauf schlechte Nachrichten gebe, hieß es von etlichen.