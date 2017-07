© dpa

Lange hat die von Donald Trump und Wladimir Putin ausgehandelte Waffenruhe im Südwesten Syriens nicht gehalten. Es gebe einige Brüche der Feuerpause, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. So sei die Stadt Daraa zumindest dreimal von Geschossen getroffen worden. Auch einige kleinere Gefechte seien verzeichnet worden.

Dem Rebellenbündnis der Südfront zufolge griff die Syrische Armee Stellungen der Aufständischen der Freien Syrischen Armee an und nicht wie behauptet die Terrormiliz IS. Sechs Kämpfer der Opposition seien dabei getötet worden, sagte Sprecher Issam al-Rajes.

Ausgehandelt von Trump und Putin

Die Feuerpause war bei Verhandlungen zwischen den USA und Russland sowie des Königreichs Jordanien in der jordanischen Hauptstadt Amman vereinbart worden. Verkündet hatten sie US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin am Freitag am Rande des G20-Gipfels in Hamburg nach ihrem ersten persönlichen Treffen.

Moskau ist ein wichtiger Verbündeter des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, während die USA moderate Rebellen gegen Assad stützen. Jordanien ist eng mit den USA verbündet und hat großes Interesse daran, die Gewalt von seiner Grenze fernzuhalten.