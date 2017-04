Jetzt per E-Mail teilen

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die EU davor gewarnt, seinen Sieg bei dem umstrittenen Verfassungsreferendum anzuzweifeln. "Wir können nicht einigen Institutionen und Staaten, darunter besonders der Europäischen Union, erlauben, über die Ergebnisse der Volksabstimmung vom 16. April die Demokratie unseres Landes infrage zu stellen", sagte Erdogan am Donnerstagabend in Istanbul bei einer Veranstaltung zum 55. Jubiliäum des Verfassungsgerichts. Die türkische Nation habe ihren Willen zum Ausdruck gebracht, den jeder respektieren müsse.

Eine knappe Mehrheit hatte bei dem Referendum für die Einführung des von Erdogan angestrebten Präsidialsystems gestimmt. Die Wahlkommission veröffentlichte am Donnerstagabend das amtliche Endergebnis des Referendums, was die Opposition vergeblich juristisch zu verhindern versucht hatte.

In Malta treffen sich die Außenminister der EU-Staaten

Demnach stimmten 51,41 Prozent für das Präsidialsystem, 48,59 Prozent dagegen. Das Erdogan-Lager kam auf einen Vorsprung von 1,38 Millionen Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 86,46 Prozent. Die Opposition hatte von "Wahlbetrug" gesprochen und die Annullierung des Referendums verlangt. Auch die internationalen Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarates hatten Unregelmäßigkeiten und eine Benachteiligung der Opposition bemängelt.

In Malta wollten die Außenminister der EU-Staaten am Freitag erstmals darüber beraten, ob die Europäische Union aus dem Verfassungsreferendum Konsequenzen ziehen sollte. Nach der Abstimmung vor knapp zwei Wochen hatte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn angekündigt, "eine grundlegende Diskussion über die EU-Türkei-Beziehungen" zu beginnen, die zu einem späteren Zeitpunkt auch in einer möglichen Neubewertung enden könnte.

Aus einigen EU-Staaten waren zuletzt verstärkt Forderungen nach einem einseitigen Abbruch oder Aussetzen der EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Land gekommen. Im ZDF-Politbarometer sprach sich eine klare Mehrheit der Deutschen (58 Prozent) wegen der innenpolitischen Lage in der Türkei für einen Abbruch der Verhandlungen über einen EU-Beitritt des Landes aus.

Die Wiedereinführung der Todesstrafe würde den Beitrittsprozess beenden

Mit Spannung wird vor allem das Zusammentreffen der EU-Minister mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Malta erwartet. Er ist wie die Außenminister der anderen EU-Kandidatenländer zu einer Beratungsrunde eingeladen.

Erdogan hat wiederholt weitere Volksabstimmungen zur Wiedereinführung der Todesstrafe und zum Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen durch die Türkei ins Spiel gebracht. Die Wiedereinführung der Todesstrafe würde den Beitrittsprozess beenden, der de facto auf Eis liegt. Die "Saarbrücker Zeitung" berichtete unter Berufung auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die Bundesregierung könne eine türkische Volksabstimmung in Deutschland unterbinden, die die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei zum Ziel hat.