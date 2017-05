Am 24. September wird der neue Bundestag gewählt. Die CSU will mit dem Thema innere Sicherheit punkten. Mit ihrem Mann auf Listenplatz 1 haben die Christsozialen aber noch mehr vor.

Der designierte CSU-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Joachim Herrmann, schwört seine Partei auf einen engagierten Wahlkampf ein. "Jetzt geht es erst richtig los. 20 Wochen intensiver Wahlkampf liegen vor uns", sagte der bayerische Innenminister am Samstag vor Beginn des Listenparteitags in Germering bei München. Herrmann sollte am Mittag an die Spitze der CSU-Liste gewählt werden.

Im Falle eines Wahlsieges würde die CSU mit ihm gerne das Bundesinnenministerium übernehmen. Herrmanns Ambitionen richten sich nach Ansicht von CSU-Chef Horst Seehofer aber nicht gegen den jetzigen Amtsinhaber Thomas de Maizière von der CDU. "Joachim Herrmann ist ein Angebot für etwas, nicht gegen etwas oder jemanden", sagte Seehofer. Herrmann sei kompetent, verlässlich, menschlich integer und in der Lage, schwierigste Aufgaben zu lösen.

Herrmann betonte, er erfahre für den innenpolitischen Kurs der CSU viel Unterstützung. Bayern sei ein Musterbeispiel für die innere Sicherheit in Deutschland. "Ich kenne die Situation in anderen Bundesländern und im Bund und weiß: Es kann mehr Sicherheit geben." Dazu brauche es eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern.

Die CSU steht nach Herrmanns Worten für die Zusage, dass sich in der Flüchtlingspolitik eine Situation wie 2015 nicht wiederholt. Damals waren die deutschen Grenzen für hunderttausende Migranten wochenlang offen. "Ich bin das klare personelle Angebot, dass sich auch auf Bundesebene so etwas nicht wiederholt."

Rund viereinhalb Monate vor der Bundestagswahl am 24. September wählt die CSU am Samstag offiziell ihre Landesliste. Auf Vorschlag der Parteispitze sollen Herrmann und Seehofer im Wahlkampf die Zugpferde für die Christsozialen sein. Nach Ansicht der Union wird die innere Sicherheit im Wahlkampf eine entscheidende Rolle spielen.