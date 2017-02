Auch am Tag danach feiert die SPD den Sieg ihres Kandidaten Steinmeier. Die Union hält sich zurück. Der gewählte Bundespräsident trifft derweil schon Personalentscheidungen.

An den künftigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier richten sich hohe Erwartungen - sowohl in Deutschland als auch international. Während die SPD den Sieg ihres Kandidaten vor allem als Zeichen für ihren Aufschwung wertet, fordert die Linke den neuen Bundespräsidenten auf, sich für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland einzusetzen. Einen Tag nach der Wahl gab Steinmeier eine wichtige Personalie bekannt: Die Journalistin Anna Engelke wird neue Sprecherin des Bundespräsidenten.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sieht in der Wahl Steinmeiers ein weiteres Zeichen für die positive Entwicklung ihrer Partei. Barley sagte am Montag, die SPD sei in Umfragen jahrelang unter Wert verkauft worden. "Das ist jetzt anders und das bringt einen unglaublichen Schwung." Barley betonte, ihre Partei habe für die Zeit nach der Bundestagswahl mehrere Optionen. "Ich persönlich bin keine Freundin der Fortsetzung der großen Koalition."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte es ein "starkes Signal", dass mit Steinmeier ein erfahrener und souveräner Außenpolitiker zum neuen Bundespräsidenten gewählt worden ist. "Er wird als Bundespräsident Deutschland gut tun."

Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses, nannte Steinmeier "eine ausgezeichnete Wahl". Auch in der internationalen Presse wurde die Wahl überwiegend positiv kommentiert. Die dänische Zeitung "Kristeligt Dagblad" schrieb: "Deutschlands neues Staatsoberhaupt ist in vielerlei Hinsicht der diametrale Gegensatz zum neuen amerikanischen Staatsoberhaupt."

Steinmeier holt Journalistin

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte der "Rheinischen Post": "Das Wichtigste ist, dass Steinmeier als zentrales Thema den Zusammenhalt in Deutschland, Europa und in der Welt setzt." Für den Kandidaten der Linken bei der Bundespräsidentenwahl, Christoph Butterwegge, sendet Steinmeier allerdings kein Signal für einen Politikwechsel. Er sagte: "Er steht ein bisschen für ein 'Weiterso'".

Der unterlegene Kandidat der Freien Wähler, Alexander Hold, sagte SAT.1: "Ich bin sicher, er wird ein guter Präsident werden." Steinmeiers große Aufgabe sei, Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. "Dazu muss er seine Sprache ein bisschen ändern."

Die Hörfunk-Journalistin Engelke (47) wird Sprecherin des neuen Bundespräsidenten. Das wurde am Montag bekannt. Steinmeier sagte dazu: "Anna Engelke ist eine erfahrene Journalistin. Sie kennt sich in der Bundespolitik bestens aus und hat einen Blick für internationale Themen."

Sieben Monate vor der Bundestagswahl am 24. September hatte Steinmeier als Kandidat von Union und SPD in der Bundesversammlung 931 von 1239 gültigen Stimmen erhalten. Butterwegge kam auf 128 Stimmen, AfD-Kandidat Albrecht Glaser erhielt 42 Stimmen und der von den Freien Wählern präsentierte Jurist Hold 25 Stimmen. Der von der Piratenpartei nominierte Engelbert Sonneborn bekam 10 Stimmen. 103 Wähler enthielten sich der Stimme.