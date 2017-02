Rund um den Reichstag herrscht höchste Sicherheit: Berlin bereitet sich auf die Wahl von Joachim Gaucks Nachfolger im höchsten Staatsamt vor. Am Vorabend der Wahl laden die Parteien zu Empfängen ein. Auch wenn die Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten als sicher gilt, könnte das Ergebnis in der Bundesversammlung durchaus noch Überraschungen bringen.

© Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Einen Tag vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten kommen am Samstag ab 17.00 Uhr viele der 1.260 Wahlleute zu letzten Vorbereitungen in Berlin zusammen. Die Fraktionen der im Bundestag vertretenen Parteien treffen sich getrennt voneinander, bevor die Bundesversammlung am Sonntag aller Voraussicht nach den bisherigen Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum deutschen Staatsoberhaupt wählen wird. Am Vorabend lädt die SPD zum Empfang mit vielen Prominenten, unter anderem soll Roland Kaiser auftreten.

Straßensperrungen rund um das Reichstagsgebäude

Rund um das Reichstagsgebäude in Berlin gelten wegen der Wahl erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Bereits ab 7.00 Uhr am Samstag werden mehrere Straßen nahe des Parlaments für Autos gesperrt. Die Einschränkungen gelten bis Sonntag um 19.00 Uhr. Die Polizei sichert das Gelände im Regierungsviertel mit zahlreichen Beamten. In der Bundeshauptstadt findet derzeit auch die Berlinale statt.

Maas und Schwesig: Steinmeier ist Mutmacher und Versöhner

Unmittelbar vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten am Sonntag hat die SPD noch einmal um Zustimmung für den früheren Außenminister Frank-Walter Steinmeier geworben. Justizminister Heiko Maas (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Steinmeier ist ein Mutmacher und Versöhner, dem die Menschen vertrauen. Er ist die perfekte Wahl." Der 61-Jährige werde den "simplen Parolen der Nationalisten und Populisten seine politische Vernunft und Besonnenheit entgegen setzen".

Auch die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig ist überzeugt, dass Steinmeier seine Rolle als Staatsoberhaupt hervorragend ausüben wird. "Er ist ein Mutmacher, der unser Land nach außen repräsentieren und mit starker Stimme vertreten und unsere Gesellschaft im Inneren zusammenhalten kann", sagte die Familienministerin der dpa.

Schwesig hob die Rolle des scheidenden SPD-Chefs Sigmar Gabriel bei der Kandidatenkür hervor. Gabriel hatte Steinmeier früh als besten Kandidaten ausgerufen und die Union damit überrumpelt. "Steinmeier ist nach Joachim Gauck der zweite Bundespräsident in Folge, den Sigmar Gabriel als SPD-Chef durchgesetzt hat. Dafür ist ihm die gesamte SPD, ich glaube aber auch die ganze Nation dankbar."

Bundesratspräsidentin Dreyer: "Er hat alles, was man braucht"

Steinmeiers Wahl zum Staatsoberhaupt gibt der SPD nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auch weiteren Rückenwind. "Das ist schon ein ganz besonderer Tag für uns", sagte Dreyer der dpa.

"Es ist ganz toll, dass er der Bundespräsident werden soll. Wir drücken ihm die Daumen, dass er ein guter Bundespräsident wird, wir sind aber auch davon überzeugt, denn er hat alles, was man braucht für dieses schwere Amt auch in dieser heutigen Zeit." Steinmeier habe einmal gesagt, dass ein Bundespräsident "Mutmacher" sein müsse. "Ich denke, dazu ist er wirklich mehr als geeignet."

So verläuft der Sonntag in Berlin

Zur Wahl des neuen Bundespräsidenten tritt am Sonntag in Berlin die Bundesversammlung zusammen. Ihre Mitlieder bestehen aus den Abgeordneten des Bundestags und ebenso vielen Vertretern der Bundesländer. Nach einer ökumenischen Andacht in der katholischen St.-Hedwigs-Kathedrale treffen sich um 11.00 Uhr die Fraktionen zu getrennten Sitzungen. Um 12.00 Uhr eröffnet Bundestagspräsident Norbert Lammert die 16. Bundesversammlung.

Steinmeier geht als Kandidat der großen Koalition aus CDU/CSU und SPD ins Rennen. Seine Wahl bereits im ersten Durchgang gilt als sicher, die Abstimmung soll ab 12.15 Uhr beginnen. Auch Grüne und FDP haben ihre Zustimmung signalisiert. Die 1.260 Wählerinnen und Wähler werden dabei namentlich zur Stimmabgabe aufgerufen. Gegen 14.00 Uhr soll das Ergebnis verkündet werden.

Der voraussichtliche Wahlsieger hält anschließend eine kurze Ansprache. Danach erklingt die Nationalhymne. Mit einem Empfang des Bundestagspräsidenten um 15.00 Uhr endet dann das offizielle Programm.

Einige Unions-Wahlleute wollen Steinmeier ihre Stimme verweigern

Steinmeier soll Nachfolger von Joachim Gauck (77) werden, der nach fünf Jahren nicht wieder kandidiert hat. Zuletzt war 1999 mit Johannes Rau ein Sozialdemokrat in das höchste Staatsamt gewählt worden. Neben Steinmeier bewerben sich noch vier weitere Kandidaten der Linken, der AfD, der Freien Wähler und der Piraten. Ihnen werden aber keine Chancen eingeräumt.

Dennoch wird mit Spannung erwartet, wie viele der 1.260 Mitglieder der Versammlung für Steinmeier stimmen werden. Vor allem aus CDU und CSU, die keinen eigenen Kandidaten präsentiert hatten, dürfte es nicht nur Zustimmung für den prominenten SPD-Politiker geben. Union und SPD haben zusammen 923 Stimmen, also weit mehr als die 631, die im ersten Wahlgang notwendig sind.

Gauck noch bis 18. März im Amt

Unions-Fraktionschef Volker Kauder hatte soeben beteuert, Steinmeier sei der gemeinsame Kandidat von Union und SPD "und das aus voller Überzeugung". "Ich gehe fest davon aus, dass er im ersten Wahlgang gewählt wird", sagte der CDU-Politiker der "Passauer Neuen Presse" (Freitag). "Auch die Unions-Fraktion in der Bundesversammlung wird hinter ihm stehen."

Gauck bleibt noch bis zum 18. März im Amt. Der parteilose frühere Chef der Stasi-Unterlagenbehörde war vor fünf Jahren zunächst von Rot-Grün, dann aber auch von FDP und Union unterstützt worden. Nur die Linke stimmte gegen ihn.