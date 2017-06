Am 3. Juni schossen in der britischen Hauptstadt Terroristen um sich. Nun ist die Polizei auf eine weitere Leiche gestoßen.

© Matt Dunham/AP/dpa

Nach dem Terroranschlag in London hat die Polizei einen Toten in der Themse gefunden. Der Mann sei noch nicht offiziell identifiziert worden, teilte Scotland Yard am Mittwoch mit. Es handele sich aber vermutlich um einen der Vermissten.

Bei den Attacken auf der London Bridge und am nahen Borough Market hatten Terroristen am Samstagabend mehrere Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Bisher hat die Polizei offiziell drei Todesopfer identifiziert. In den Medien kursieren aber weitere Namen.