© Alex Brandon/AP/dpa

Die Affäre um mögliche Kontakte ranghoher US-Politiker zu Russland rückt nun auch US-Justizminister Jeff Sessions in den Fokus. Am Dienstagabend sagte er vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats aus.

"Alles Lügen"

US-Justizminister Jeff Sessions hat jedwede Verwicklung in eine Beeinflussung der US-Wahl 2016 rundweg zurückgewiesen. Die Vorstellung, dass er etwas mit solchen geheimen Absprachen zu tun habe, sei eine entsetzliche und abscheuliche Lüge, sagte Sessions am Dienstag in einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. Es ist dasselbe Gremium, vor dem eine Woche zuvor der frühere FBI-Chef James Comey ausgesagt hatte. Sessions sagte auch, er habe in Fragen einer russischen Wahlbeeinflussung niemals Vertreter Russlands getroffen.

Gleich zu Beginn der Anhörung zeigte Sessions, auf welcher Seite er steht: "Die Menschen in diesem Land erwarten eine ehrliche und transparente Regierung und das ist es, was wir ihnen geben. Dieser Präsident möchte sich auf die Menschen dieses Landes konzentrieren, um sicherzustellen, dass sie fair behandelt werden und sie in Sicherheit sind. Ich weiß, andere haben eine andere Agenda, aber diese Agenda ist eine, die ich teile."

Der Senat zeigte sich offensiv

Wie erwartet wurde Session mit harten Fragen konfrontiert. Der US-Justizminister geriet während der Anhörung ordentlich unter Druck, blieb aber beharrlich bei seiner Aussage, nichts mit den Vorwürfen zu tun zu haben.

Sessions habe nie mit russischen Regierungsmitarbeitern über "igendwelche Arten von Einmischungen in irgendwelche Kampagnen oder Wahlen" gesprochen. Auch andere Menschen in Trumps Umfeld hätten dies nach seinem Wissen nicht.

Sessions, einer der wichtigsten Wahlkampfhelfer von US-Präsident Donald Trump, hatte in seinem Bestätigungsverfahren für den Ministerposten im Januar seine Treffen mit Kisljak verschwiegen und erst im März zwei Begegnungen zugegeben. Jedoch habe er Kisljak nie "in einem geschlossenen Raum unter vier Augen" gesprochen, sagte der US-Justizminister.

Weiter erklärte er, sich an ein weiteres Treffen mit dem russischen Botschafter, wie es Ex-FBI-Chef James Comey in seiner Anhörung beschrieb, nicht erinnern zu können.