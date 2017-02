Pjöngjang provoziert, die internationale Gemeinschaft ist alarmiert: Den Test einer Mittelstreckenrakete in Nordkorea hat der UN-Sicherheitsrat nun verurteilt.

© dpa

Der UN-Sicherheitsrat hat den neuerlichen Test einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea scharf verurteilt und die Mitglieder zur konsequenten Umsetzung der Sanktionen gegen das Land aufgerufen. Der Test verstoße gegen mehrere Resolutionen des Gremiums, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung des Rates, die die schwedische UN-Vertretung in der Nacht zum Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte.

"Anstrengungen zu verdoppeln"

Kurz zuvor war das Gremium auf Bitten Japans, Südkoreas und der USA zu einer Dringlichkeitssitzung hinter verschlossenen Türen zusammengekommen. Die USA und Südkorea beraten nach Angaben Seouls derzeit über den Einsatz strategischer Waffen bei ihren gemeinsamen Frühjahrsmanövern im März.

Nordkoreas Mittelstreckenraketen des Typs Musudan können nach Einschätzung Südkoreas mit einer Reichweite von bis zu 4.000 Kilometner Südkorea und Japan sowie die amerikanische Pazifikinsel Guam erreichen. Auch arbeitet Nordkorea an Langstreckenraketen, die einen Atomsprengkopf bis in die USA tragen können.

Die Mitgliedstaaten seien dazu aufgerufen worden, ihre "Anstrengungen zu verdoppeln, um die gegen die Volksrepublik (Nordkorea) verhängten Maßnahmen vollständig umzusetzen", hieß es weiter in der Mitteilung des höchsten UN-Gremiums. Der Rat hatte nach dem fünften und bisher stärksten nordkoreanischen Atomtest im vergangenen September die Sanktionen gegen das kommunistische Regime abermals verschärft.

Nordkorea hatte den Raketentest vom Sonntag zuvor als Erfolg gepriesen. Das Land verfüge jetzt "über ein weiteres mächtiges Mittel für einen Atomangriff", wurde Machthaber Kim Jong Un von den staatlich kontrollierten Medien zitiert.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Test scharf. "Diese Handlung ist eine weitere besorgniserregende Verletzung der Resolutionen des Sicherheitsrats."

Auch China und Russland besorgt

Auch China kritisierte den Test des international isolierten Nachbarlandes, dem Raketenversuche unter Verwendung ballistischer Raketentechnik durch UN-Resolutionen untersagt sind. Auch Russland reagierte besorgt. Das südkoreanische Vereinigungsministerium sprach nach dem Test von einer ernsthaften Sicherheitsbedrohung.

Nach Angaben Nordkoreas wurde bei dem Test am Sonntag eine "ballistische Mittel-Langstrecken-Rakete Pukguksong-2" gestartet, bei der es sich um einen neuen Typ eines strategischen Waffensystems gehandelt habe. Die Rakete kann demnach einen atomaren Sprengkopf transportieren. Die Volksarmee könne ihre strategischen Pflichten jetzt "präziser und schneller an jedem Ort ausführen: unter Wasser oder auf dem Land". Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte Anfang des Jahres davon gesprochen, dass Nordkorea den Test einer Interkontinentalrakete vorbereite.

Südkorea wertete den Test auch als eine Machtdemonstration gegenüber der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs war die Rakete nach dem Start im Westen Nordkoreas 500 Kilometer weit geflogen und dann ins Japanische Meer (Ostmeer) gestürzt. Der südkoreanische Geheimdienst berichtete am Dienstag vor dem Geheimdienstausschuss des Parlaments, dass die neue Rakete vermutlich eine Reichweite von mehr als 2.000 Kilometern habe.

Der Geheimdienst halte es für sehr wahrscheinlich, dass Nordkorea auch eine Interkontinentalrakete testen und einen weiteren Atomtest unternehmen wolle, wurde der Ausschussvorsitzende Lee Cheol Woo von südkoreanischen Sendern zitiert.

Pjöngjang unternahm den Test, während Japans Ministerpräsident Shinzo Abe zu Gesprächen mit Trump die USA besuchte. Der Test sei nicht zu tolerieren, erklärte Abe bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump. Der US-Präsident erklärte, die USA stünden zu «100 Prozent» hinter dem Verbündeten Japan.

Mit den USA werde noch über den Umfang der strategischen Waffen beraten, die bei den gemeinsamen Manövern im März zum Einsatz kommen sollen, teilte Südkoreas Verteidigungsministerium in einem Bericht an das Parlament mit. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf Militärkreise, dass die US-Streitkräfte unter anderem Waffen wie den F-22-Kampfjet mit Tarnkappeneigenschaften und ein Atom-U-Boot schicken wollten. Nordkorea wirft den USA und Südkorea regelmäßig vor, durch ihre Übungen einen Angriff vorzubereiten, was beide Länder aber bestreiten.