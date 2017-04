Die steigende Zahl illegaler Einreisen bereitet der Union Kopfzerbrechen: Sie fordert Kontrollen an der Grenze zur Schweiz. Zur Not auch ohne Segen der EU.

Wegen der steigenden Zahl illegaler Einreisen mehren sich Forderungen in der Union, Kontrollen an der deutsch-schweizerischen Grenze einzuführen. "Wenn die Zahl der Migranten über das Mittelmeer weiter zunimmt, kommen wir um Kontrollen auch an der deutsch-schweizerischen Grenze nicht herum", sagt der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster dem "Spiegel".

Die Bundespolizei stellte an der deutsch-schweizerischen Grenze in den ersten drei Monaten dieses Jahres 1880 unerlaubte Einreisen fest, wie das Nachrichtenmagazin in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Das sind mehr als drei Mal so viele wie im Vorjahreszeitraum. 2016 griff die Bundespolizei nach eigenen Angaben insgesamt 7140 Flüchtlinge auf - nach 3850 im Jahr davor.

Mayer: "Auch ohne Segen der EU"

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), fordert, "an beiden Grenzen, in Bayern und Baden-Württemberg, engmaschig zu kontrollieren. Wenn es sein muss auch im Alleingang ohne den Segen der EU." Aus dem baden-württembergischen Innenministerium hieß es erst kürzlich: "Wir haben die Grenze zur Schweiz gut unter Kontrolle."

Über die zentrale Mittelmeerroute kommen vermehrt Flüchtlinge nach Italien, die nach Einschätzung von Experten früher wohl die Balkanroute gewählt hätten. Insgesamt haben vom 1. Januar bis zum 26. April bereits 36.883 Migranten Italien erreicht, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitteilt. Im Vorjahreszeitraum seien es 26.794 Menschen gewesen. In diesem Jahr seien bereits 1002 Menschen auf der zentralen Mittelmeerroute ums Leben gekommen (Vergleichszeitraum 2016: 853).

Hier geht's zum Google Plus Profil von Google+