Im Streit um das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf dem Nato-Stützpunkt Incirlik hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) die Türkei zum Einlenken aufgerufen. "Ich kann nur hoffen, dass die türkische Regierung ihre Meinung in den kommenden Tagen ändert. Sonst wird der Deutsche Bundestag sicher die Soldaten nicht in der Türkei lassen", sagte Gabriel der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Wenn jetzt ständig deutsche Staatsbürger mit nicht nachvollziehbaren Vorwürfen in Haft kämen, Deutsche nicht ausreisen dürften aus der Türkei und laut Gabriel "nun auch noch das deutsche Parlament erpresst werden soll, ist die Grenze des Erträglichen erreicht".

Ankara hatte Verteidigungsexperten des Parlaments einen Besuch in Incirlik verweigert, weil die Bundesregierung türkischen Soldaten Asyl gewährt hat. Die Bundeswehr beteiligt sich von der Basis aus am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Bundesregierung hatte zuvor erstmals offen mit einem Abzug der deutschen "Tornado"-Aufklärungsjets von dem Stützpunkt gedroht.