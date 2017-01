Jetzt per E-Mail teilen

Borussia Dortmund ist zum Hinrunden-Abschluss der Fußball-Bundesliga gut aus der Winterpause gekommen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel siegte beim SV Werder Bremen 2:1 (1:0) und nähert sich damit dem anvisierten dritten Platz. Den belegt vorerst die TSG 1899 Hoffenheim, die nach dem 2:0 (0:0) beim FC Augsburg weiter ohne Saison-Niederlage bleibt. Der VfL Wolfsburg siegte im Nordderby gegen den abstiegsbedrohten Hamburger SV 1:0 (0:0). Keine Tore gab es beim Duell der neuen Trainer Torsten Frings und Dieter Hecking im Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach. Der FC Schalke 04 kam in letzter Minute zu einem 1:0 (0:0) gegen den FC Ingolstadt.

VfL Wolfsburg - Hamburger SV 1:0 (0:0)

Die Gelb-Rote Karte von Albin Ekdal war bereits der fünfte Hamburger Platzverweis in dieser Saison. Nur der FSV Mainz 05 kann eine ähnlich Negativ-Statistik vorweisen. Damit musste der HSV, der mit seiner neuen Innenverteidigung Mergim Mavraj/Kyriakos Papadopoulos angetreten war, bereits ab der 33. Minute in Unterzahl agieren. Lange ging das Unterfangen gut, ehe Nationalstürmer Mario Gomez doch der Siegtreffer gelang (83.). Die Vorarbeit leistete dabei Paul-Georges Ntep, einer der vier Neuzugänge in der Winterpause.

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

André Schürrle kam nach einer langwierigen Innenbandverletzung im vergangenen Halbjahr nur auf sieben Einsätze in der Bundesliga. Umso motivierter legte er im ersten Spiel des Jahres 2017 los. Schon nach fünf Minuten traf der Ex-Wolfsburger zur Dortmunder Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Fin Bartels (59.) machte Lukasz Piszczeck den BVB-Sieg perfekt (71.). Mit 30 Punkten nähert sich die Mannschaft von Thomas Tuchel damit dem anvisierten dritten Platz. Werder steckt dagegen weiter im Tabellenkeller - und hat wieder ein Torwart-Problem: Jaroslav Drobny wird nach seiner Roten Karte (39.) wegen des rüden Tritts gegen Marco Reus einige Wochen fehlen.

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 0:2 (0:0)

Champions-League-Sieger Real Madrid hat inzwischen schon zweimal verloren, damit bleibt 1899 Hoffenheim als einziges Team aus den europäischen Topligen ungeschlagen. Und nicht nur das: Sandro Wagner mit seinem zehnten Saisontor (47.) und Andrej Kramaric (64.) brachten die Kraichgauer sogar auf Königsklassen-Kurs. Dagegen kassierte der zum Cheftrainer beförderte Manuel Baum seine erste Niederlage mit dem FCA im dritten Spiel.

SV Darmstadt 98 – Borussia Mönchengladbach 0:0

Zwei neue Trainer, aber jubeln durfte keiner. Das Debüt von Torsten Frings und Dieter Hecking auf den Trainerbänken in Darmstadt und Mönchengladbach endete torlos. So richtig voran kommen damit beide Teams nicht. Darmstadt ist mit neun Punkten weiter Tabellenletzter, Gladbach steckt mit 17 Zählern ebenfalls im Tabellenkeller fest.

FC Schalke 04 – FC Ingolstadt 1:0 (0:0)

Klaas-Jan Huntelaar, Breel Embolo und Franco di Santo sind weiter verletzt, immerhin erhielt Eric-Maxim Choupo-Moting kurzfristig von der FIFA die Spielberechtigung. Doch die Torflaute beendete erst der aus Nürnberg gekommene Winter-Neuzugang Guido Burgstaller. Der eingewechselte Stürmer erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für S04. Für die Königsblauen war es der erste Dreier nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg. Mit 21 Punkten sprangen die Schalker vorerst auf Platz neun, Ingolstadt bleibt Vorletzter.