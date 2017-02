© dpa

Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki haben den direkten Anschluss an die Playoff-Plätze in der nordamerikanischen Profiliga NBA verpasst. Das Team des deutschen Ausnahmespielers zeigte nach zuletzt vier Siegen in Serie eine schwache Leistung und verlor am Montag bei den Denver Nuggets 87:110 (37:59). Der Tabellenzehnte der Western Conference hat nun einen Rückstand von drei Siegen auf den Playoff-Konkurrenten aus Denver.

Deutliche Selbstkritik

"Das ist sehr enttäuschend", schimpfte Mavs-Profi Harrison Barnes. "Wenn man auf die Tabelle blickt, war das ein extrem wichtiges Spiel. Heute kam es nur auf den Einsatz an und da haben sie mehr gezeigt als wir." Auch Team-Kollege Wesley Matthews suchte vor allem wegen des schlechten Auftritts vor der Pause nach den passenden Worten. "Wir haben das Spiel nicht so angenommen, wie wir es hätten tun müssen. Es war wie ein Playoff-Spiel, und wir waren schlecht", monierte er.

Nowitzki kam 24 Minuten zum Einsatz, erzielte neun Punkte und holte sechs Rebounds. Bester Werfer bei den Texanern waren Seth Curry und Yogi Ferrell mit jeweils 21 Zählern. Newcomer Ferrell soll laut verschiedenen US-Medien nach Beendigung seines Zehntagesvertrags am Dienstag einen neuen Kontrakt über zwei Jahre beim Nowitzki-Team unterschreiben.

Schröder stark, aber Atlanta verliert

Eine gute Leistung von Dennis Schröder war für die Atlanta Hawks zu wenig. Die Mannschaft aus Georgia unterlag gegen die Utah Jazz deutlich mit 95:120 (50:54). Spielmacher Schröder war mit 21 Punkten der einzige Hawks-Akteur mit Normalform. "Das war nicht gut genug. Wir haben 120 Punkte kassiert. Das war nicht die Defensiv-Leistung, die ich erwartet habe", erklärte Atlantas Trainer Mike Budenholzer. Die Hawks stehen auf Rang fünf im Osten.

Rookie Paul Zipser siegte mit den Chicago Bulls bei den Sacramento Kings mit 112:107 (60:45). Der ehemalige Profi des FC Bayern München stand 23 Minuten auf dem Parkett, blieb allerdings ohne Punkte. Der sechsfache NBA-Champion rangiert in der Eastern Conference weiterhin auf Platz sieben.