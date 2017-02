Titelverteidiger FC Bayern bekommt es im DFB-Pokal-Viertelfinale mit dem FC Schalke zu tun, Pokalschreck Lotte fordert Vorjahresfinalist Borussia Dortmund. Ein weiteres Bundesliga-Duell gibt es in Hamburg.

© dpa/Matthias Balk

Nach dem Elfmeterkrimi gegen Hertha BSC wartet auf Borussia Dortmund im Viertelfinale des DFB-Pokals Überraschungsteam Sportfreunde Lotte. Der einzig verbliebene Drittligist im Wettbewerb will dann nach Werder Bremen, Bayer Leverkusen und 1860 München den nächsten Favoriten ausschalten. Titelverteidiger FC Bayern München empfängt in der Runde der besten Acht Bundesliga-Rivale FC Schalke 04. Das ergab die Auslosung in der Nacht zu Donnerstag.

Pop-Sänger Mark Forster bescherte zudem Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ein Heimspiel gegen Zweitligist Arminia Bielefeld. In der vierten Partie kommt es zum Duell zweier Bundesligisten zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach. Die vier Viertelfinals werden am 28. Februar und 1. März gespielt.