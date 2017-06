Die Golden State Warriors haben ihren fünften Titel in der NBA geholt. Das Team um die Superstars Stephen Curry und Kevin Durant gewannen das fünfte Finalspiel gegen Titelverteidiger Cleveland Cavaliers mit 129:120 und entschieden die Best-of-seven-Serie mit 4:1 für sich.

Jetzt per E-Mail teilen

© dpa

Die Golden State Warriors haben sich durch einen Sieg in Spiel fünf der diesjährigen NBA-Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gesichert. Mit 129:120 (71:60) besiegten die Warriors die Cavaliers am Montag (Ortszeit), und gewannen die Serie mit 4:1 Spielen. Für Golden State ist es der zweite NBA-Titel innerhalb von drei Jahren. Kevin Durant war mit 39 Zählern der erfolgreichste Werfer beim Heimerfolg seiner Mannschaft. Stephen Curry verbuchte 34 Punkte und zehn Assists. Clevelands LeBron James und Kyrie Irving erzielten 41 und 26 Punkte, konnten damit aber die entscheidende Niederlage nicht verhindern.