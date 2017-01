© dpa

Superstar Zlatan Ibrahimovic hat Jürgen Klopp und dem FC Liverpool mit seinem späten Tor einen wichtigen Prestigesieg noch entrissen. Manchester United kam dank des Treffers des Schweden, der allerdings nicht hätte zählen dürfen, am Sonntag im Old Trafford noch zu einem 1:1 (0:1) gegen den Erzrivalen. In der Premier League ist Liverpool nur noch Dritter. Die Topclubs aus London feierten deutliche Erfolge. Manchester City erlebte in Everton ein Debakel.

Klopp im Pech

Der FC Liverpool ging im Topspiel zunächst in Führung. James Milner (27.) traf per Strafstoß, nachdem Manchesters Paul Pogba den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt hatte. In der zweiten Hälfte drückte das Team von Coach José Mourinho, das zuletzt neun Siege in Serie verbuchen konnte, auf den Ausgleich. Der fiel schließlich dank Ibrahimovic (84.). Ärgerlich für Klopp: Das Tor hätte wegen einer Abseitsposition zuvor nicht zählen dürfen.

Beim FC Arsenal freute sich Mesut Özil nach dreiwöchiger Grippepause über seinen ersten Einsatz im neuen Jahr. "Jaaa! Ein undramatischer Auswärtssieg ohne Gegentor", twitterte der deutsche Nationalspieler nach dem 4:0 bei Swansea City. "Schön, wieder zurück zu sein." Von den Medien wurde Özil gelobt. "Er hat einen großen Unterschied gegen Swansea gemacht", stellte BBC Sport fest. "Mesut Özil beendet die Auswärtsmisere" schrieb die Tageszeitung "Evening Standard" nach dem ersten Auswärtssieg der Gunners seit Anfang Dezember.

Nach Arsenals Führungstor durch Olivier Giroud (37. Minute) unterliefen den Gastgebern gleich zwei Eigentore. Arsenals Alexis Sanchez (73.) setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt unter das bittere Liga-Debüt des ehemaligen Bayern-Co-Trainers und neuen Swansea-Coaches Paul Clement.

Arsenal kletterte auf Rang vier, direkt dahinter liegt Manchester City, das beim FC Everton einen desaströsen Nachmittag erlebte. Romelu Lukaku (34.), Kevin Mirallas (47.), Tom Davies (79.) und Ademola Lookman (90.+4) fertigten das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola verdient mit 4:0 (1:0) ab.

Chelsea ganz locker

Der Abstand der Citizens auf Spitzenreiter FC Chelsea beträgt damit schon zehn Punkte. Denn Chelsea unterstrich auch ohne Topstürmer Diego Costa seine Titelambitionen mit einem 3:0 bei Leicester City und verschärfte die Krise beim Meister. Marcos Alonso (6./51.) und Pedro (71.) trafen für die Blues.

Costa (14 Saisontore) soll wegen mangelnder Trainingsleistungen suspendiert worden sein. Trainer sprach von Rückenproblemen. "Ich weiß nicht, wie lange das dauert", sagte Antonio Conte, "ich hab seine Schmerzen nicht." Ein möglicher Wechsel Costas nach China, über den britische Medien spekulieren, ließ Conte unbeeindruckt: "Das beunruhigt mich nicht, weil meine Spieler heute eine tolle Leistung und Einstellung gezeigt haben."

Tabellenzweiter ist Tottenham Hotspur. Die Spurs schlugen West Bromwich Albion mit 4:0 und sind laut Trainer Mauricio Pochettino im Titelrennen angekommen. "Wir glauben mehr an uns und sind viel besser als letzte Saison", sagte der Coach. Auch dank Englands überragendem Nationalstürmer Harry Kane, dem gegen West Brom ein Dreierpack (12./77./82.) gelang, hat Tottenham neun Punkte mehr als zu diesem Zeitpunkt in der Vorsaison.