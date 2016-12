© Tannen Maury/EPA/dpa

Die Dallas Mavericks träumen nach dem erfolgreichen Comeback von Basketball-Star Dirk Nowitzki wieder von den Playoff-Plätzen. Nach dem 90:88-Auswärtssieg bei den Los Angeles Clippers am Freitag (Ortszeit) soll der deutsche Ausnahmespieler bei den New Orleans Pelicans am 2. Weihnachtstag (Ortszeit) für den dritten Sieg in Serie sorgen. "Ich habe mich richtig gut gefühlt", sagte Nowitzki nach seiner eindrucksvollen Rückkehr bei den Clippers.

17 Punkte erzielte der 38-Jährige in nur 15 Minuten und flößte dem NBA-Champion von 2011 neues Selbstbewusstsein ein. "Es ist toll, ihn wieder dabei zu haben", schwärmte Top-Scorer Harrison Barnes über den Würzburger. Mavs-Trainer Rick Carlisle ergänzte: "Dirk war fantastisch."

Post-Season noch in Reichweite

Mit neun Siegen in 30 Partien sind die Mavericks zwar weiterhin Tabellenvorletzter in der Western Conference, allerdings sind die Sacramento Kings auf dem Playoff-Platz acht lediglich vier Siege entfernt. "Ich hoffe, es geht jetzt so weiter", erklärte Nowitzki. In Sachen Fitness ist der 13-fache All-Star noch nicht bei 100 Prozent. "Ich fühle mich ganz gut, aber es ist noch ein weiter Weg."

Dennis Schröder überzeugte am Freitag (Ortszeit) mit 27 Punkten beim 109:108-Erfolg seiner Atlanta Hawks bei den Denver Nuggets. "Ein großartiges Spiel", sagte der Braunschweiger. Dank eines 9:0-Laufs in den letzten 1:43 Minuten drehten die Hawks die Partie. Der 23-Jährige erzielte in dieser Zeit fünf Zähler und holte zwei Rebounds.

Cleveland gewinnt Final-Neuauflage

Paul Zipser und die Chicago Bulls haben am 1. Weihnachtstag ihren Negativlauf fortgesetzt. Das 100:119 (50:55) bei den San Antonio Spurs bedeutete bereits die dritte Niederlage hintereinander. Zipser kam zwei Minuten zum Einsatz, verwarf zwei Freiwürfe und holte einen Rebound.

In einer spektakulären Neuauflage des NBA-Finals von 2016 bezwangen die Cleveland Cavaliers im "Christmas Match" die Golden State Warriors mit 109:108 (52:55). Superstar LeBron James (31 Punkte) und Kyrie Irving (25, davon 15 Zähler im vierten Viertel) überragten bei beim Titelverteidiger. Top-Scorer war Golden-State-Profi Kevin Durant mit 36 Punkten.