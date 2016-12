In Köln und Berlin trafen sich Fußball-Fans zum Weihnachtssingen. In der Hauptstadt stand das traditionelle Treffen im Union-Stadion An der Alten Försterei unter den Eindrücken des Terroranschlags vom Montag.

© Paul Zinken/dpa

Weihnachtsstimmung und Nachdenklichkeit in Berlin und Köln: Vier Tage nach dem Terroranschlag in der Hauptstadt haben sich Fans des Zweitligisten 1. FC Union zum traditionellen Weihnachtssingen getroffen. Das Stadion An der Alten Försterei war einen Tag vor Heiligabend mit 28.500 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt. 40.000 stimmgewaltige Kölner sangen am Freitag im Stadion des 1. FC Köln gemeinsam Weihnachtslieder.

Nachdem das Flutlicht um 19.06 Uhr erloschen war, ertönte in Berlin bei Kerzenschein die Hymne des Vereins. Zu Beginn der 14. Auflage des Weihnachtsingens von "Eisern Union" wurde der Opfer des Anschlages auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz mit einer Schweigeminute gedacht.

Försterei seit Wochen ausverkauft - und das ganz ohne Fußball

Peter Müller, der seit 2004 als Pfarrer im Ruhestand fester Bestandteil des traditionellen Fan-Treffens ist, ging in seiner Weihnachtsgeschichte auch auf die tragischen Vorfälle ein. "Es tut gut, dass wir uns hier friedlich begegnen", sagte er am Freitag, hielt ein Plädoyer "gegen Hass und Terror" und wünschte den Verletzten "schnelle Genesung".

Die Berliner Veranstaltung, die in anderen Fußball-Stadien längst Nachahmer gefunden hat, war seit Wochen ausverkauft. 2003 bei der halbillegalen Premiere hatten sich 89 Unioner eingefunden.

In Köln waren beim zum zweiten Mal ausgetragenen festlichen Singen unter dem Motto "Loss mer Weihnachtsleeder singe" bekannte Musiker wie "BAP"-Frontmann Wolfgang Niedecken, Mitglieder der "Höhner" und der "Black Fööss" mit von der Partie.