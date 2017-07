Jetzt per E-Mail teilen

© Christophe Ena/AP/dpa

Doppel-Weltmeister Peter Sagan ist von der Jury der Tour de France als Auslöser des schweren Sturzes kurz vor dem Ziel der 4. Etappe in Vittel bestraft worden. Der Kapitän des Bora-hansgrohe-Teams wurde von der Tour de France ausgeschlossen. Zudem erhielt er im Gesamtklassement eine Zeitstrafe von 30 Sekunden. Das teilte die Rennjury am Dienstag mit.

Sturz mit Folgen

Der Slowake hatte beim Sprint-Finale auf der vierten Etappe in Vittel den Briten mit einem Ellbogencheck in das Absperrgitter abgedrängt. Cavendish wurde mit Verdacht auf Schulterbruch ins Krankenhaus gebracht. Auch John Degenkolb, der ebenfalls zu Fall kam, wurde in eine Klinik zum Röntgen gebracht.

Die Jury hatte Sagan zunächst mit einer Zeitstrafe von 30 Sekunden in der Gesamtwertung belegt, später aber dann ihr Urteil drastisch verschärft. Zuvor hatte auch Cavendishs Sportdirektor Rolf Aldag den Ausschluss gefordert.

Sieger des 207,5 Kilometer langen Teilstücks von Mondorf-les-Bains nach Vittel wurde der Franzose Arnaud Démare vor Sagan und Alexander Kristoff aus Norwegen. Der Rostocker André Greipel landete auf Rang vier.