von Selina Gemmerich

Die Todesursache von Philip Seymour Hoffman ist nach Angabe der New Yorker Gerichtsmedizin ein fataler Mix aus Drogen und Medikamenten gewesen.

Der Schauspieler wurde am 2. Februar 2014 tot in seiner Wohnung gefunden, die Nadel steckte noch in seinem Arm. Laut des Obduktionsberichts starb der Schauspieler vor knapp zwei Monaten nicht nur an der Einnahme von Heroin, sondern auch durch einen gefährlichen Cocktail aus Kokain, beruhigenden Benzodiazepinen und aufputschenden Amphetaminen. Während eine erste Obduktion die Todesursache noch nicht vollständig aufdecken konnte, ergab jetzt eine weitere Untersuchung, dass Philip Seymour Hoffmann neben aufputschenden auch zu beruhigenden Mitteln gegriffen hatte - bekannt ist dieser Mix auch als "Speedball", der schon beim Schauspieler und Musiker River Phoenix zum Tod geführt hat.

Der Oscar -Preisträger und Familienvater Hoffman kämpfte schon seit mehreren Jahren gegen seine Drogensucht. Laut "Gala.de" hatte der Schauspieler bereits im Mai 2013 eine Entzugsklinik aufgesucht, nachdem er nach 20 Jahren ohne Drogen wieder einen Rückfall hatte.