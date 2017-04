Gesund abnehmen Ernährung bei Fettleber: Tipps und Rezepte für die Diät 14.01.2016 12:47 Uhr

Eine Fettleber ist ein Gesundheitsrisiko, denn sie verhindert mitunter wichtige Vorgänge im Körper. Was hilft: die richtige Ernährung. Bei einer Fettleber kann der Verzicht auf bestimmte Genussmittel schnell zum Erfolg führen. Welche das sind und was Betroffene sonst noch über die Diät wissen sollten, verrät der SAT.1 Ratgeber.

Was ist eine Fettleber und was sind ihre Ursachen?

Eine gesunde Leber hat einen Fettanteil von etwa fünf Prozent. Ist dieser etwa zehnmal so hoch, spricht man von einer Fettleber. Was eklig klingt, ist in erster Linie gesundheitsschädlich, denn sind die Leberzellen verfettet, können Nährstoffe nicht mehr ausreichend verwandelt und Gifte aus dem Blut nur noch unzureichend gefiltert werden.

Übergewicht kann Ursache für eine Fettleber sein. In diesem Falle hilft nur eines: Diät machen und abnehmen. © fotolia_adrian_ilie825

Die Ursachen für eine Fettleber sind vielfältig. In den meisten Fällen sind Alkoholismus, Übergewicht und Diabetes schuld an verfetteten Leberzellen. Folgeerkrankungen wie eine Leberzirrhose können eintreten, wenn keine Maßnahmen erfolgen. Die gute Nachricht: Eine Fettleber kann sich zurückbilden. Dauer: wenige Wochen, allerdings nur mit der richtigen Ernährung. Bei Fettleber ist die Prognose, was eine vollständige Rückbildung betrifft, also gar nicht so schlecht.

Abnehmen mit der richtigen Ernährung bei Fettleber

Käse ist zwar nicht tabu, achten Sie hier aber besonders auf den Fettgehalt. Mehr als 30 Prozent sollte er nicht enthalten. © Pixabay

Zu wissen, welche Lebensmittel dem Körper gut tun und welche nicht, ist bei einer Fettleber das A und O – um eine strenge Diät handelt es sich aber nicht. Grundsätzlich gilt: Greifen Sie lieber zu Vollkorn- als zu Weißmehlprodukten und integrieren Sie viel Obst und Rezepte mit Gemüse in Ihren Speiseplan. Wer nicht so auf Rohkost steht, sollte das Gemüse möglichst schonend zubereiten, sprich garen oder dämpfen. So bleiben die Vitamine erhalten.

Besonders zu empfehlen: Karotten, Spinat, Brokkoli, Rote Bete und Tomaten. Früchte wie Bananen, Kiwis, Erdbeeren, Orangen und Äpfel ergänzen Ihre gesunde Ernährung . Bei einer Fettleber muss schließlich nur auf Fettes verzichtet werden. Kohlenhydrate und Eiweiß sind hingegen kein Problem. Apropos Eiweiß: Joghurt, Eier sowie magerer Quark und Käse gehören natürlich auch auf den Einkaufszettel.

No-Gos bei der Diät

Von dieser Sünde lieber ganz die Finger lassen, wenn Sie möchten, dass sich Ihre Fettleber zurückbildet. Das gilt übrigens nicht nur für Sekt, sondern für jede Form von Alkohol. © Pixabay

Wie bei jeder Diät gibt’s auch in puncto Fettleber einige Lebensmittel, von denen Sie aber lieber die Finger lassen sollten: Zwiebeln, alle möglichen Kohlarten und Bohnen zählen dazu – ebenso wie sehr reifes Obst. Fettige Beilagen wie Bratkartoffeln und Pommes frites, aber auch Käse mit sehr hohem Fettanteil, Speck und H-Milch verschlimmern das Problem nur noch – also auch hiervon besser Abstand nehmen. Verzichten Sie außerdem auf Alkohol und trinken Sie am Tag möglichst viel stilles Wasser oder Tee. Empfehlung: etwa zwei Liter. Bye bye, Fettleber!