Eine junge Frau wird nachmittags in einer Uni-Toilette vergewaltigt. Sie leidet bis heute unter der Tat. Die große Frage vor Gericht: Wusste der Verdächtige, was er tat?

Er hat eine Studentin in einer Münchner Uni-Toilette vergewaltigt - nun ist der Täter zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht München I ordnete am Freitag die Unterbringung des 26-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an. Die Richter gingen von einer besonders schweren Vergewaltigung aus, weil der Angeklagte der Frau bei dem Übergriff im Januar einen frisch verheilten Arm erneut gebrochen habe.

Zweite versuchte Vergewaltigung auf demselben Klo

Drei Tage später hatte er auf derselben Toilette in der Ludwig-Maximilians-Universität wieder eine Studentin überfallen, war aber in die Flucht geschlagen worden. Auch dieser versuchten Vergewaltigung sprach ihn die Strafkammer schuldig. Zudem sah sie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine weitere Körperverletzung während der Festnahme als erwiesen an.

Paranoide Schizophrenie

Die Verteidigung hatte auf Freispruch wegen Schuldunfähigkeit plädiert. Ihr Mandant sei bis zu seiner Heilung in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen, forderten die beiden Anwälte am Donnerstag vor dem Landgericht München I. Bei einer paranoiden Schizophrenie habe man keine Kontrolle über sein Gehirn, sagte die Anwältin. Sie habe bis heute "keinen vernünftigen Satz" mit ihrem Mandanten wechseln können. Die Stimmen in seinem Kopf "haben ihn letztendlich geleitet". Die Staatsanwältin hatte dagegen eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert. Sie sah eine verminderte Schuldfähigkeit als gegeben. Der Mann habe planmäßig und mit hoher krimineller Energie gehandelt. (dpa)