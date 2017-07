Das Bayerische Rote Kreuz hat am Freitag zu Blutspenden aufgerufen. Mit dem Ferienstart kommende Woche beginne die heiße Phase für die Blutspende. "Zur Sommerzeit bleiben mehr Spenderliegen leer als zu anderen Zeiten im Jahr", sagte Geschäftsführer Georg Götz. Viele Menschen seien verreist, die bayerischen Kliniken bräuchten aber kontinuierlich 2.000 Blutkonserven täglich. "Freie Zeit für die gute Tat nutzen", appellierte das BRK deswegen in einem Aufruf.

Im Freistaat wird so viel Blut wie nirgendwo sonst in Deutschland gespendet. Doch es ist nicht genug. Am Tag der Blutspende vor rund einem Monat musste das Bayerische Rote Kreuz eine bittere Bilanz ziehen. Gerade einmal 250.000 Bayern, also nur sieben Prozent, hatten 2016 Blut gespendet.

Blutspenden: Das sind die Voraussetzungen

Grundsätzlich kann jeder Mensch zwischen 18 und 73 Jahren Blut spenden, es gibt jedoch Ausnahmen.

Menschen, die an einer Infektionskrankheit wie Hepatitis oder HIV erkrankt sind oder waren

Menschen, die in einem Malaria-Gebiet geboren und aufgewachsen sind

Schwangere oder Jung-Mütter

Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern

Männer, die Sex mit Männern haben

Prostituierte

Menschen, die in irgendeiner Form drogen-, alkohol- oder medikamentenabhängig sind

