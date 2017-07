Horst Seehofer und Angela Merkel scheinen sich wieder etwas wohlgesonnener zu sein. Schließlich ist bald Bundestagswahl und da muss und will man doch zusammenhalten oder? Über diese und andere Fragen spricht Horst Seehofer im großen Sommerinterview.

Lange Zeit sah es nicht nach Einigkeit zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel aus. Doch pünktlich zum Bundestagswahlkampf hat man sich offenbar wieder zusammengerauft: Jedenfalls sind CDU und CSU in den meisten Fragen einig. Nur die von Seehofer geforderte Obergrenze für Flüchtlinge lehnt Merkel weiter vehement ab.

Seehofers Forderung: Was wird Realität?

Vor einigen Monaten hatte Seehofer angekündigt, ohne Obergrenze im Koalitionsvertrag auch im Falle eines Wahlsieges der Union am 24. September in die Opposition gehen zu wollen. Diese Drohung wollte Seehofer wie schon in den vergangenen Wochen nicht mehr wiederholen, er betonte aber: "Wir geben sogar eine Garantie, dass im Falle, dass es zu einer Regierungsbildung kommt, mit Führung der CDU/CSU, dass wir dafür sorgen, dass dies Realität wird." Auch bei der Pkw-Maut, die die CDU und Merkel vor der Wahl 2013 abgelehnt hatten, habe es letztlich eine Einigung gegeben.

Mit welchen Themen will Seehofer dem Bundestagswahlkampf eine bayerische Note geben? Und warum spricht er jetzt immer öfter über eine Rückkehr des früheren CSU-Stars zu Guttenberg? Darüber spricht der Geschäftsführende Gesellschafter von 17:30 Sat.1 Bayern, Alexander Stöckl, mit dem CSU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Horst Seehofer.