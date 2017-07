Passanten überqueren einen unbeschrankten Bahnübergang. Ein Hinweis auf dem Straßenbelag mahnt zur Vorsicht. © Arne Dedert/dpa

Ein Zusammenstoß zwischen einem Regionalzug und einem Traktor ist in Oberfranken recht glimpflich ausgegangen. Der 74 Jahre alte Treckerfahrer erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Unfall ereignete sich demnach am späten Samstagabend auf einem Feldweg in Köditz im Landkreis Hof.

Am unbeschrankten Bahnübergang Zug übersehen

Den Angaben zufolge übersah der 74-jährige Traktorfahrer an einem unbeschrankten Bahnübergang den herannahenden Zug, worauf es zur Kollision kam. Die neun Passagiere und der Lokführer des Zuges der Eisenbahngesellschaft Agilis kamen unversehrt davon. Jedoch wurde eine junge Reisende aus dem Zug wegen eines Schocks behandelt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen mehr als 100.000 Euro Sachschaden. Die Bahnstrecke zwischen Hof und Bad Steben wurde zeitweilig komplett gesperrt. (dpa)