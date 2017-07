Reifen geplatzt: Sechsköpfige Familie schwer verletzt

© Patrick Seeger/dpa

Wegen eines geplatzten Autoreifens ist eine sechsköpfige Familie in Unterfranken mit ihrem Wagen auf der A3 verunglückt. Die Mutter und ein Sohn wurde lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben verlor der 46-jährige Vater bei Helmstadt im Landkreis Würzburg am Samstagvormittag die Kontrolle über seinen Van. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Die Familie war anschließend teilweise im Fahrzeug eingeklemmt.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Zwei Rettungshubschrauber brachten die 46-jährige Mutter und ihren 14 Jahre alten Sohn mit lebensgefährlichen Verletzungen in Kliniken. Der Vater und drei weitere Kinder im Alter von acht bis 16 Jahren wurden schwer verletzt. Sie kamen ebenfalls in Krankenhäuser. Weil der Verkehr über eine Spur am Unfallort vorbeigeleitet wurde, kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen. Kurzzeitig, für die Landung und den Abflug des Rettungshubschraubers, musste die Autobahn in Richtung Frankfurt zudem vollständig gesperrt werden. (dpa)