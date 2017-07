17:30 SAT.1 Bayern

Ein neun Jahre alter Junge ist im niederbayerischen Neustadt an der Donau von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte das Kind am Montag mit seinem Fahrrad eine Straße überqueren, als es von dem Wagen erfasst wurde.

Rettungshelfer und Polizei am Unfallort © News5

Es ist genau die Situation, vor der sich alle Eltern am meisten fürchten. Das eigene Kind stirbt, weil ein Autofahrer sich nicht an die Spielregeln gehalten hat.

Von Sportwagen erfasst

So geschehen gestern auf der Staatsstraße 2233 am Ortsausgang von Neustadt a.d. Donau im Landkreis Kelheim. Ein Junge (9) radelt am Fahrbahnrand entlang als er plötzlich nach links auf einen Schotterweg, der zu einem Wohnhaus führt abbiegt. In diesem Moment kommt von hinten ein amerikanischer Sportwagen gefahren und erfasst den Jungen. Das Kind wird 15 Meter durch die Luft geschleudert und so schwer verletzt, dass es noch am Unfallort stirbt. Der 26 Jahre alte Fahrer steht derzeit unter Verdacht Drogen konsumiert zu haben. Laut Polizei, hätten sich Anzeichen dafür feststellen lassen.

"Das ist eine einzige Rennstrecke!"

Für Anwohner Arno Rauhut war dieser Unfall absehbar: "Die fahren hier wie die Henker. Die Straße rauf und runter. Das ist eine einzige Rennstrecke!" Er und seine Nachbarn fordern schon lange einen Blitzer auf der Straße. Eine Installation, die möglicherweise ein Kinderleben gerettet hätte. (Quelle: dpa/News5)