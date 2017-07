Wie geht's weiter mit dem Diesel?

Diesel-Streit in Bayern: Muss ich mein Auto umrüsten? Wer übernimmt die Kosten? Wie lange kann ich noch in die Innenstadt fahren? Über solche Fragen spricht Moderatorin Eva Grünbauer im Studio mit dem Vorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann. Weitere Themen: Wo entsteht Bayerns dritter Nationalpark? Was tun gegen die Lebensmittel-Skandale? Und: Was kann die Politik in Bayern für die Fahrradfahrer tun?

Maßnahmen für frische Luft

Mehr Elektromobilität, bessere ÖPNV-Angebote, mehr Radwege, Dieselnachrüstungen, Kaufanreize für neue Autos: Mit vielen Einzelmaßnahmen für bessere Luft will die Staatsregierung die Schadstoff-Belastungen in Bayerns Städten senken und so drohende Diesel-Fahrverbote verhindern.

"Entscheidend" ist die Nachrüstung

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bezeichnete die Maßnahmen als wichtigen Schritt in die richtige Richtung. "Dass die Mittel für den Öffentlichen Nahverkehr spürbar erhöht werden sollen, kann ich nur begrüßen. Das bedeutet eine deutliche Entlastung der Kommunen, greift aber nur mittel- beziehungsweise langfristig." Ob die Maßnahmen insgesamt geeignet seien, die Stickoxidbelastung schnell in den Griff zu bekommen und damit Fahrverbote dauerhaft verhindert werden können, werde man sehen. "Entscheidend ist, dass die Automobilindustrie alle betroffenen Dieselfahrzeuge innerhalb eines Jahres nachrüstet." (dpa)