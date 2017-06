„Promi Big Brother“ 2017 – die Bewohner der härtesten Herberge Deutschlands

Jedes Jahr aufs Neue beziehen berühmte Bewohner das " Promi Big Brother"-Haus . Und auch in diesem Sommer ist es wieder soweit: Am 13. August 2017 kommt Leben ins Haus – und mit den Bewohnern sicherlich auch eine Menge Spaß, Zoff und Drama. Wer die Promi Big Brother-Teilnehmer 2017 sind? Hier gibt es fortlaufend die aktuellsten Infos.

Was erwartet die „Promi Big Brother“-Bewohner?

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich die Bewohner nicht nur auf eine Zeit in Saus und Braus einstellen sollten. Mit der Einteilung in "Oben" und "Unten" in der zweiten Staffel im Jahr 2014 war es vorbei mit der Gemütlichkeit. Denn die "Promi Big Brother"-Teilnehmer müssen sich auch darauf einstellen, die Tage ohne jeglichen Luxus und stattdessen mit wenig Essen und in einer mehr als ungemütlichen Umgebung zu verbringen. So mussten z. B. die " Promi Big Brother-Kandidaten " im Jahr 2015 "Unten" auf jegliche Annehmlichkeiten verzichten. Und auch im folgenden Jahr erging es den Teilnehmern nicht besser: Hier bezogen die Bewohner eine Kanalisation ohne eine Spur von Komfort. Dabei wussten die Promis im Voraus nicht, welchen Bereich sie beziehen und wie lange sie dort bleiben müssen. Stattdessen konnte es jederzeit zu einem Wechsel zwischen "Oben" und "Unten" kommen – und das verursachte bei einigen eine Menge Stress. Umso spannender also, wer die "Promi Big Brother"-Bewohner 2017 sein werden und wie Big Brother sein Haus dieses Jahr ausstatten wird.

Wer sind die „Promi Big Brother“-Kandidaten 2017?

Die Gerüchteküche brodelt bereits seit Wochen: Wer wagt es in diesem Jahr und stürzt sich ins Abenteuer? In den vergangenen Jahren haben schon Stars wie Natascha Ochsenknecht, Jenny Elvers , Pamela Anderson , Claudia Effenberg oder Paul Janke den Schritt gewagt. Noch steht nicht fest, wer das Haus im August bezieht – aber sobald es Informationen zu den Promi Big Brother-Kandidaten 2017 gibt, erfahrt ihr es bei uns natürlich zuerst. Fest steht in jedem Fall eines: Ganz gleich, wer ins Haus einzieht, langweilig wird es sicherlich nicht.