„Promi Big Brother“ 2017: Alle Infos zum Start der neuen Staffel

In die berühmteste WG Deutschlands zieht wieder Leben ein – endlich steht der neue Termin für die neue Staffel von „Promi Big Brother“ 2017 fest! Mitten im Hochsommer, am 13. August 2017, wenn die Zuschauer sich abends vor den TV-Geräten vom heißen Tag erholen, heißt es für die diesjährigen Bewohner: Hinein ins "Promi Big Brother"-Haus und möglichst einen kühlen Kopf bewahren – schließlich überwacht Big Brother jeden Schritt. Für zwei Wochen beziehen die Promis die härteste Herberge Deutschlands und sorgen damit für beste Abendunterhaltung – schließlich ziehen mit den Bewohnern auch Zicken-Zoff , Macho-Gehabe und heiße Dusch-Szenen mit ein.

„Promi Big Brother“ – wie wird die neue Staffel?

Während in der ersten Staffel von "Promi Big Brother" noch alle Bewohner gemeinsam in einem Haus lebten und es sich hier gemütlich machen konnten, hat sich seit der zweiten Staffel ein anderes Konzept bewährt, das sowohl Teilnehmer als auch Zuschauer fesselt: Die Teilnehmer werden in zwei Bereiche aufgeteilt. In dem einem leben sie im Luxus, können es sich dank leckerem Essen und erstklassiger Ausstattung so richtig gut gehen lassen. Im anderen Wohnbereich prägte bisher vor allem Verzicht den Alltag – da sind Eifersucht und Drama vorprogrammiert. Was sich Big Brother wohl für dieses Jahr hat einfallen lassen?

Konzept und Ablauf der neuen Staffel von „Promi Big Brother“

Dass es zu emotionalen Ausbrüchen kommt, ist vor allem der Aufregung der Kandidaten geschuldet. Sind sie ohnehin schon durch die permanente Überwachung durch Big Brother gestresst, kommt die Angst hinzu, vom Luxus-Bereich in den spärlichen Bereich gewählt zu werden oder sogar endgültig das Haus verlassen zu müssen. Zwar ist noch nicht bekannt, welche Kandidaten ins "Promi Big Brother"- Haus 2017 einziehen werden und wie ihre Herberge aussehen wird, doch eines ist klar: Langeweile wird nicht aufkommen. Schließlich mussten die Bewohner in den letzten Staffeln viele Herausforderungen und Aufgaben meistern und Zuschauer-Herzen erobern, um weitergewählt zu werden und schlussendlich die Chancen zu erhöhen, als "Promi Big Brother"-Sieger 2017 gekürt zu werden.