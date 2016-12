Die neuen Folgen: „The Biggest Loser“ startet am Sonntag, 15. Januar 2017, um 16:50 Uhr in SAT.1

Jetzt per E-Mail teilen

© Martin Rottenkolber

Deutschlands erfolgreichster Abnehm-Wettkampf geht in eine neue Runde – und schon liegen die Nerven blank: „Ich bin stocksauer! Ich habe noch nie erlebt, dass jemand nach zwei Stunden sagt: ‚Danke, leck mich, ich hab‘ keinen Bock mehr.“ Ramin Abtin, Erfolgs-Coach von „The Biggest Loser“, der zusammen mit Trainerin Mareike Spaleck die Kilokämpfer in der neuen Staffel wieder unter seine Fittiche nimmt, ist fassungslos. Kandidatin Dunja (24; 161,7 Kilo) will bereits bei der ersten Herausforderung aufgeben!

Die Aufgabe: Die insgesamt 18 Kandidaten (Gesamtgewicht: 2664,3 Kilo), die diesmal in Paar-Formation gegeneinander antreten, müssen einen fünf Kilometer langen Hindernis-Parcours quer durch das andalusische Hinterland hinter sich bringen – den so genannten „Walk Of Pain“. Die ersten vier Kandidatenpaare, die im komfortablen Wohlfühl-Camp ankommen, dürfen dort einziehen. Alle übrigen müssen mit dem spartanischen Zeltlager Vorlieb nehmen. Camp-Chefin und Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss sieht Dunjas Verhalten skeptisch: „Es geht bei ‚The Biggest Loser‘ nicht nur um körperliche Anstrengung. Es geht hier auch darum, sich zu überwinden und die Sache durchzuziehen – auch wenn es mal weh tut.“

Ob Dunja sich am Ende doch noch aufrafft oder ob sie ihre Mutter und Mitkämpferin Marion (51; 96,8 Kilo) bereits im Stich lässt, bevor der eigentliche Wettkampf überhaupt begonnen hat, erfahren SAT.1-Zuschauer am Sonntag, 15. Januar 2017, um 16:50 Uhr. Die weiteren Folgen von „The Biggest Loser“ sind dann immer sonntags um 17:45 Uhr zu sehen.

Die Kandidaten von „The Biggest Loser“ 2017 im Überblick:

Team grün:

Dunja (24 Jahre; 161,7 kg; Trier/Rheinland-Pfalz)

Marion (51 Jahre; 96,8 kg; Trier/Rheinland-Pfalz)

Team pink:

Andrej (23 Jahre; 127,8 kg; Aurich/Niedersachsen)

Vincent (21 Jahre; 216,3 kg; Marienhafe/Niedersachsen)

Team braun:

Isan (27 Jahre; 174,7 kg; Koblenz/Rheinland-Pfalz)

Alfonso (49 Jahre; 165,3 kg; Koblenz/Rheinland-Pfalz)

Team blau:

Björn (33 Jahre; 141,1 kg; Bersenbrück/Niedersachsen)

Lukas (31 Jahre; 160,5 kg; Bersenbrück/Niedersachsen)

Team grau:

Ramona (30 Jahre; 135,8 kg; Bad Breisig/Rheinland-Pfalz)

Maik (25 Jahre; 165,5 kg; Koblenz/Rheinland-Pfalz)

Team rot:

Kevin (50 Jahre; 146,2 kg; Datteln/Nordrhein-Westfalen)

Anastasia (21 Jahre; 118,3 kg; Dortmund/Nordrhein-Westfalen)

Team türkis:

Rosa (29 Jahre; 137,3 kg; Ulm/Baden-Württemberg)

Giuseppe (38 Jahre; 202,6 kg; Ulm/Baden-Württemberg)

Team limette:

Alexandra (33 Jahre; 103,4 kg; Wiesbaden/Hessen)

David (32 Jahre; 141,1 kg; Aarbergen/Hessen)

Team orange:

Zoi (36 Jahre; 119,2 kg; Korb/Baden-Württemberg)

Kamil (37 Jahre; 150,7 kg; Korb/Baden-Württemberg)