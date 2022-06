Bäuchlein? Erwünscht. Im neuen SAT.1-Programm "Topf sucht Burdecki" sucht Evelyn Burdecki ihren Traummann.

Ihr Traummann darf gerne einen kleinen Bauch haben, sollte sich unbedingt Kinder wünschen und muss in jedem Fall Zwiebeln mögen. Evelyn Burdecki hat ein klares Bild von ihrem Traummann – und den möchte die Glamour-Frau jetzt in SAT.1 finden: "Topf sucht Burdecki" heißt es ab Sonntag, 31. Juli, in SAT.1.

"Das wird aufregend. Ich habe schon total Kribbeln im Bauch!", fiebert Evelyn Burdecki ihrer Suche entgegen. "Jetzt geht’s ans Eingemachte!" 21 Single-Männer suchen in "Topf sucht Burdecki" nach ihrer Traumfrau. Der Clou: Sie wissen vorher nicht, dass sie Evelyn Burdecki daten. Wie werden die Männer auf Evelyn reagieren? Wer kann bei Action-Dates, bei einer Tandemfahrt, im Escape-Room oder bei einem Besuch im Zoo entspannt flirten? Und bei welchem Mann bekommt Evelyn Schmetterlinge im Bauch?

Dauer-Single Evelyn Burdecki ist fest entschlossen, ihren Traummann zu finden: "Jemand, der spontan ist und sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Es wäre auch schön, wenn er ein kleines Bäuchlein hätte!" Zudem ist ihr wichtig, dass er „heiraten und Kinder haben will", denn sie schmiedet schon fleißig Zukunftspläne: "Ich würde sehr gerne Kinder haben – am liebsten Fünflinge!“ Die 33-Jährige verrät auch ein ungewöhnliches K.O.-Kriterium: "Ich liebe Zwiebeln, und das ist auch meine Vorbereitung für das Date. Wenn ich nach Zwiebeln rieche, weiß er schon, auf was er sich einlässt!"

Start der TV-Ausstrahlung "Topf sucht Burdecki"

"Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben": fünf Folgen ab Sonntag, 31. Juli 2022, 17:45 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.