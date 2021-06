btw21: "Facing the Classroom" (AT) in SAT.1 // Bundestagswahl-Shows mit Louis Klamroth auf ProSieben

Sven Pietsch, Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group: "ProSieben und SAT.1 erreichen mit ihrer Berichterstattung überproportional viele Jung- und Erstwähler. Mit ‚Facing the Classroom‘ (AT) in SAT.1 und der ‚ProSieben-Bundestagswahl-Show‘ (AT) schaffen wir politische Relevanz in der Sprache, die unsere Zuschauer:innen und User:innen sprechen, und mit den Inhalten, die sie interessieren."

In "Facing the Classroom" (AT) geht es für die Kanzlerkandidat:innen zurück in die Schule

Stresstest für unsere:n zukünftige:n Bundeskanzler:in: Deutschlands Kanzlerkandidat:innen stellen sich in SAT.1 dem Kreuzverhör einer Schulklasse. Im internationalen Erfolgsformat "Facing the Classroom" (AT) stehen zur Prime Time nicht nur die Parteiprogramme, sondern auch Fragen aus Schulfächern wie Mathe, Englisch oder Geografie auf dem Stundenplan. Auch für ausgewachsene Spitzenpolitiker:innen sicher kein Kinderspiel: Das mussten unter anderem der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern erleben, als sie sich in ihrem Wahlkampf ebenfalls dem TV-Kreuzverhör von Schüler:innen stellten. Welche Noten geben die Schüler:innen den deutschen Kanzlerkandidat:innen?

In die "ProSieben-Bundestagswahl-Show" (AT) treffen die Kanzlerkandidat:innen auf ihre Wähler:innen

Olaf Scholz kommt. Annalena Baerbock kommt. Mit Armin Laschet sind Sender und Produktionsfirma K2H in der Terminfindung. Für die "ProSieben-Bundestagswahl-Show" (AT) lädt Louis Klamroth die Kanzlerkandidat:innen zu einer neuen Form des klassischen Politik-Talks ein. Zur besten Sendezeit geht es in jeder Folge jeweils zwei Stunden lang um die politischen und gesellschaftlichen Visionen der einzelnen Kandidat:innen. Diese treffen zunächst in unterschiedlichen Gesprächssituationen auf Louis Klamroth und ausgewählte, prominente Gäst:innen. Dann stellen sich die Politiker:innen in einem großen Town-Hall-Finale den Sorgen, Nöten und Fragen der Wählerinnen und Wähler.

Louis Klamroth: "Spitzenpolitik bei ProSieben. Auf der großen Bühne. Unterhaltsam und live. Das wird ein Politikevent im besten Sinne. Am Ende soll ein klareres Bild stehen: von den drei Kanzlerkandidat:innen, ihren Persönlichkeiten, Werten und Zielen – aber auch von Deutschland 2021. Ich freue mich drauf!"

Sommerinterviews in SAT.1 // Themenschwerpunkte auf digitalen Plattformen

Ergänzt wird die Berichterstattung der Seven.One Entertainment Group zur Bundestagswahl von den traditionellen Sommerinterviews mit den Spitzenkandidat:innen in SAT.1. Die Magazine von SAT.1 ("akte", "SAT.1-Frühstücksfernsehen"), ProSieben ("Zervakis & Opdenhövel. Live.", "taff", "Galileo") und Kabel Eins ("Abenteuer Leben", "K1 Magazin") flankieren die Bundestagswahl mit Themenschwerpunkten, Spezials, Reportagen und Wochenserien. Alle digitalen Plattformen der Seven.One Entertainment Group werden im Vorfeld des 26. Septembers umfassend informieren und Themenschwerpunkte zur Wahl in Deutschland setzen.