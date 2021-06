Das Hit-Quiz "Let the music play" mit Amiaz Habtu startet am 9. August

Amiaz Habtu: "Bei 'Let the music play' kann zwar nur eine Person bis zu 10.000 Euro mit nach Hause nehmen, aber durch diese Musik-Quiz-Show gewinnen eigentlich immer alle. In jeder Sendung bekommen wir live gespielte Hits und längst vergessene Classics auf die Ohren, mit denen man persönliche Erinnerungen verbindet und die Emotion pur auslösen. Und das feiere ich so sehr, dass ich einfach bei jedem Song mittanze."

Das passiert in der Show

Mitzappeln, mitsingen, mitraten: In der Neuauflage der Kult-Musik-Show "Hast du Töne?" erraten drei Kandidat:innen in fünf Spiel-Runden die Titel unterschiedlichster Songs – von "Let’s get loud" über "Dancing Queen" bis "Dance Monkey" – gespielt von der Live-Band "Wolf & The Gang". Wer das feinste Ohr beweist und die meisten Punkte erspielt, zieht ins Finale ein und hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro.

Der SAT.1-Vorabend ab Montag, 9. August 2021:

"Buchstaben Battle" mit Ruth Moschner um 18:00 Uhr,

"Let the music play – Das Hit Quiz" mit Amiaz Habtu um 19:00 Uhr.

"Let the music play – Das Hit Quiz" wird von Banijay Productions Germany produziert und basiert auf dem Konzept des amerikanischen Formats "Name That Tune", das ab 1953 auf CBS ausgestrahlt und in rund 30 Länder verkauft wurde. In Deutschland lief die Show von 1999 bis 2001 unter dem Titel "Hast Du Töne?", damals moderiert von Matthias Opdenhövel.