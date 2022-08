Die Ära Diana - Gesichter einer Prinzessin: Die SAT.1-Dokumentation zum 25. Todestag

"Wo Mitgefühl gefordert war, da war sie zur Stelle." Enge Vertraute erinnern zum 25. Todestag in SAT.1 an Lady Di

In der SAT.1-Dokumentation "Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzessin" (30. August, 20:15 Uhr) erinnern sich enge Vertraute und Society-Expert:innen an Lady Diana Spencer:

Paul Burrell, Butler von Lady Diana Spencer: " Ich vermisse sie. Jeden einzelnen Tag in meinem Leben."

Patricia Riekel, Ex-Chefredakteurin "Bunte": "Wo Mitgefühl gefordert oder angebracht war, da war sie zur Stelle."

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis: "Vom unbekannten Mädchen bis zum königlichen Rockstar – das hat sie toll hingekriegt!"

Society-Expertin Sibylle Weischenberg: "Sie hat vielen Menschen das Leben gerettet."

Richard Kay, enger Vertrauter von Lady Diana Spencer "Diana war nicht schüchtern, das war nur Show."

Patricia Dreyer, "Der Spiegel": "Sie war die 1.000-Watt-Sonne im Leben der beiden Jungen. Diese hinreißend schöne, wirklich witzige und verspielte und aufmerksame und liebevolle Mutter."

Die Dokumentation "Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzessin" wird produziert von South & Browse im Auftrag von SAT.1.

Um 22:30 Uhr zeigt SAT.1 das Biopic "Diana" mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Der Film, unter der Regie von Oliver Hirschbiegel, zeichnet die letzten beiden Lebensjahre der Mutter von Prinz William und Prinz Harry nach, die geprägt waren von ihrer Liebe zu zwei Männern: dem Herzchirurgen Hasnat Khan und dem Unternehmer Dodi Al-Fayed. Mit Al-Fayed kam die ehemalige britische Kronprinzessin am 31. August 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben.

"Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzessin" und der Spielfilm "Diana" – am Dienstag, 30. August 2022, ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.